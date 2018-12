Von Manfred Stienecke

Das von Spielschar-Mitglied Thorsten Böhner geschriebene Adventsstück (Regie:

Die Tiere vom Traumwald, Aufführung der Kolping-Spielschar Paderborn Fotostrecke

Foto: Manfred Stienecke

Alexander Georg-Witt) erlebt an nur vier Tagen insgesamt acht Aufführungen in der Paderhalle. Die Kolping-Spielschar ist stets bemüht, möglichst vielen Mitgliedern eine Mitwirkung im Stück zu ermöglichen. So schlüpfen auch in diesem Jahr wieder insgesamt 28 Darsteller in ihre fantasievollen Kostüme, die Betty Fandrey und Jasmin Backhaus mit viel Liebe zum Detail entworfen haben. Gespielt wird eine Märchengeschichte, die die alte Nelly (Beate Rusch) Kindern in ihrem gemütlichen Kram- und Spielzeugladen erzählt, der demnächst einem Einkaufszentrum weichen soll.

Finstere Gestalten

In ihr müssen sechs Waldtiere – das clevere Einhorn (Evelyn Witt), das vorlaute Murmeltier (Justin Lea), der verspielte Fuchs (Patrick Saul), der schläfrige Hase (Edith Lea), das kecke Stinktier (Chiara Friederici) und die eitle Blindschleiche (Barbara Völlmecke) – ihren geliebten Traumbaum gegen sieben finstere Gestalten verteidigen. Angeführt von der Schwarzen Katze (Miriam Krause) hecken der Unglücksrabe (Dagmar Hillebrand), die Gewitterziege (Doris Witt), der Pleitegeier (Jonathan Verhoven), der Klabautermann (Thorsten Böhner) und die beiden Irrlichter (Janka Holtmeyer, Alexa Brauns) einen Plan aus, wie sie den Waldtieren ihren Baum stibitzen können. Zum Glück sind sich die Bösewichte nicht recht einig, so dass die Waldtiere mit Hilfe der Traumfee (Jasmin Backhaus) ihren Traumbaum retten können.

Applaus-Probe mit Bravour bestanden

An den Stromkosten kann es eigentlich nicht liegen, dass die Bühne – ähnlich wie im aktuellen Kinderstück des Paderborner Theaters – nur spärlich beleuchtet ist. Sicher: das Märchen spielt über weite Strecken in der Nacht. Aber Kinder haben genug Fantasie, sich Dunkelheit auch bei Licht vorstellen zu können.

Die ausgelassene Stimmung im Saal vermögen die geheimnisvolle Düsternis aber nicht zu trüben. Schon die vorab vom Vorsitzenden der Spielschar, Simon Lea, veranstaltete Applaus-Probe bestehen die 800 Kinder mit Bravour. Bei der eingespielten Musik wird im Rhythmus mitgeklatscht, und immer wieder kommen engagierte Kommentare der kleinen Zuschauer aus dem Saal, wenn es auf der Bühne spannend wird. Klar, dass auch die Rahmenhandlung gut ausgeht: Nelly kann ihr Lädchen behalten.