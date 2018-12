Paderborn (WB/mai). Adria Airways wird die Verbindung Paderborn-London wieder einstellen. Das bestätigte der Sprecher des Flughafens Paderborn-Lippstadt, Stefan Hensel, am Montag.

Der letzte Linienflug in Richtung London wird am 8. Januar in Paderborn abheben. Die Flüge nach London hatte die slowenische Fluggesellschaft zusammen mit den Zielen Wien und Zürich erst im Oktober aufgenommen.

»Im Linienflugverkehr sind bei neuen Routen Anpassungen ganz normal«, sagt Stefan Hensel. Die Flüge nach Zürich und Wien seien vom Start weg sehr gut angenommen worden, die Verbindung nach London habe aber leider keine vergleichbar hohen Buchungszahlen aufweisen können, obwohl London bei einer Abfrage des Flughafens bei der heimischen Wirtschaft unter den Top-Destinationen genannt worden sei.

Weiterer Flug nach Wien

»Stattdessen wird ab 7. Februar die Frequenz nach Wien sogar um einen zusätzlichen Flug erhöht«, kündigt der Flughafensprecher an. Jeweils donnerstags um 11.05 soll dann ein weiterer Flieger in Richtung Österreich abheben. Von den Drehkreuzen Frankfurt und München, die von Lufthansa angeflogen werden, sowie Wien und Zürich, die durch Adria Airways bedient werden, können Fluggäste aus Paderborn auch weiterhin London und andere Ziele weltweit erreichen, betont Hensel.

Carsten von der Lippe und seine Freundin haben bereits am Donnerstag geahnt, dass es Probleme mit der London-Verbindung geben könnte. »Der Rückflug von London nach Paderborn nach einem Kurzurlaub in London wurde 2,5 Stunden vor dem Abflug gestrichen. Eine Begründung war dem Bodenpersonal nicht bekannt«, berichtet er und vermutet wirtschaftliche Gründe, weil nur sechs Passagiere betroffen gewesen seien. »Wir wurden umgebucht und über Taxi, London City Airport und Zürich nach Paderborn geflogen«, erzählt er.

Ärger um Hotline

Geärgert hat das Paar sich über die Erreichbarkeit der slowenischen Hotline. »Bei meinen Versuchen bin ich nicht über die Warteschleife hinausgekommen«, erzählt der Fluggast. Allerdings habe er zu der Zeit, als der Flug im Flughafen gestrichen wurde, auch eine Informations-Mail erhalten.