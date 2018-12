Von Ingo Schmitz

Ausschussmitglied Dr. Michael Hadaschik kam die Aufgabe zu, die FDP-Anträge vorzubringen. Unter anderem warfen die Liberalen der Verwaltung vor, dass das neue Studentenwohnheim des Spar- und Bauvereins an der Warburger Straße »massiv vom baurechtlich verbindlichen Bebauungsplan« abweiche. Um Rechtssicherheit zu bekommen, sei eine Änderung des Bebauungsplans notwendig. Unter anderem seien Bäume verschwunden, die eigentlich erhalten werden sollten.

Anhaltspunkte für Ermessensgrenzen

Auch die Tiefgarage weise Abweichungen auf. Die Baulinie sei zudem an einer Stelle im nordwestlichen Bereich um mehrere Meter überschritten worden, fasste Hadaschik zusammen. »Da geht es nicht um Zentimeter. Der Spar- und Bauverein hat deutlich anders gebaut als beantragt«, behauptete Hadaschik. Die Frage sei, wie ernst die Bauverwaltung die Bebauungspläne nehme.

Ansinnen der FDP war es nun, die Verwaltung damit zu beauftragen, wie künftig mit Abweichungen bei der Realisierung von bestimmten Vorhaben verfahren werden soll. Es gehe darum, interne Kontrollmechanismen einzubauen. Es müssten Anhaltspunkte für Ermessensgrenzen formuliert werden, hieß es im Antrag.

Nicht zuletzt forderten die Liberalen eine Übersicht über die Bauvorhaben der vergangenen fünf Jahre, bei denen es Abweichungen vom Bebauungsplan gegeben habe – sogar so detailliert, dass deutlich werde, welche Bauträger davon profitiert hätten.

Empfehlung: Anträge zurückziehen

Der Antrag löste Empörung bei Franz-Josef Henze (SPD) aus. Für »alte Rechnungen« stünden die Sozialdemokraten nicht zur Verfügung. Außerdem handele es sich hier um Bauordnungsrecht, was nicht Sache des Ausschusses sei.

Sebastian Jacobs (CDU) betonte zudem: »Die Anträge sind Quatsch!« Auch Markus Mertens empfahl, die FDP solle ihre Anträge zurückziehen.

Die Technische Beigeordnete Claudia Warnecke rechnete vor, dass die Verwaltung pro Jahr mehr als 1000 Bauanträge bearbeite. In den vergangenen fünf Jahren seien es insgesamt 5400 gewesen. Eine Arbeitskraft würde in Vollzeit drei Monate damit beschäftigt sein, die von der FDP gewünschte Auflistung zu erstellen. Darüber hinaus verwahrte sich Warnecke gegen jegliche Unterstellung, die Verwaltung würde ihren Ermessensspielraum nicht ordnungsgemäß ausüben.

Mit Blick auf das Studentenwohnheim an der Warburger Straße erinnerte sie daran, dass das Projekt unter enormem Zeitdruck realisiert worden sei, weil die Stadt dringend Wohnraum benötigte. Im Ergebnis passe das Gebäude nun aber hervorragend ins Stadtbild.

Kommentar

Wie viel Ermessensspielraum sollte eine Verwaltung haben? Ziemlich viel, denn ihre Aufgabe ist es zu entscheiden, was in einen Bebauungsplan passt oder nicht. Die FDP hat mit ihrem jüngsten Vorstoß in Sachen Bebauungspläne erneut den Versuch unternommen, die Verwaltung an die Kette zu legen. Wer so etwas vorhat, muss auch in der Lage sein, die Kontrolle auszuüben. Das kann aber nicht Aufgabe eines Ausschusses sein. Baupläne sind Richtschnüre, die mal enger, mal weiter angelegt werden. Das ist immer vom Einzelfall und den Gegebenheiten abhängig. Misstrauen der Politik ist da keine Lösung. Ingo Schmitz