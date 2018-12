»Die wechselvolle Baugeschichte des Domes führt vor Augen, dass es in seiner Geschichte immer einen Wandel gegeben hat und der Dom in dieser Hinsicht als nie ganz fertig gebaut zu betrachten ist«, verdeutlicht Dompropst Monsignore Joachim Göbel.

Dennoch gehört der Paderborner Dom mit seinen Vorgängerbauten zu den am besten erforschten Kirchengebäuden Deutschlands. Daher können auf den 576 Seiten des Dom-Buches Geschichte, Geologie, Archäologie und Kunstgeschichte, Ausstattung, Orgelbau, Glockenguss und denkmalgerechte Sanierung in einem Band vereint werden und so ein facettenreiches Panorama des jahrhundertealten Gotteshauses bieten.

Durch die enge Kooperation zahlreicher Fachwissenschaftler werden die spätmittelalterlichen Veränderungen, die Neuinterpretation des Barock, die Erneuerungen des 19. Jahrhunderts sowie die Zerstörung und der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg zu weiteren Themen der Publikation. Auch die umfassende Neugestaltung nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil und die jüngsten Restaurierungsmaßnahmen werden dargestellt.

Der reich bebilderte Band kostet im Buchhandel 69 Euro. Bis zum Ende der Gotik-Ausstellung im Paderborner Diözesanmuseum am 13. Januar 2019 wird er an der Museumskasse für 49,95 Euro angeboten.