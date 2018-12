Von Ingo Schmitz und Maike Stahl

Dazu tragen gegenüber der Entwurfsplanung 2,1 Millionen Euro mehr an Schlüsselzuweisungen des Landes, 3,3 Millionen Euro mehr an Integrationspauschale und ein um 2,2 Millionen Euro höherer Anteil an der Umsatzsteuer bei. Dennoch haben CDU, Grüne und Bürgermeister Michael Dreier bei Enthaltung der SPD gestern Abend im Rat für Steuererhöhungen gestimmt. Die fallen aufgrund der deutlich verbesserten Gesamtsituation allerdings nicht so hoch aus, wie Hartmann ursprünglich vorgeschlagen hatte.

Grundsteuer für Wohnhäuser steigt um 14 Prozent

Die Steuersätze für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) steigen um 6 Prozentpunkte auf 223 Prozent, die für Wohngrundstücke (Grundsteuer B) um 14 Prozentpunkte auf 443 Prozent und die Gewerbesteuer um einen Prozentpunkt auf 418 Prozent. Mit der Zweitwohnungssteuer und der Wettbürosteuer führt Paderborn weitere Steuern ein. Die Vergnügungssteuer wird auf 6 Prozent erhöht. Auch für das Parken in den städtischen Tiefgaragen, Parkhäusern und Parkplätzen müssen 2019 20 Cent mehr pro Stunde gezahlt werden. Müllgebühren und die Kosten für die Straßenreinigung werden ebenfalls steigen.

Gleichzeitig haben CDU und SPD mit der Haushaltsverabschiedung eine Reihe von Investitionen auf den Weg gebracht. Die geplanten Ausgaben sind gegenüber dem ersten Entwurf im Laufe der Beratungen um 4,2 Millionen Euro gestiegen. Neu eingeplant sind beispielsweise die Kosten für die Sanierung der Küche im Schützenhof von 858.000 Euro (wir berichteten Donnerstag). In die Königsplätze sollen 2019 noch 700.000 Euro investiert werden. Gleiches gilt für die Borchener Straße. Eine Million Euro sind für die weitere Aufwertung des mittleren Paderquellgebietes vorgesehen.

Verschuldung steigt um 6,1 Millionen Euro

Das Gebäudemanagement Paderborn erhält 2,97 Millionen Euro für die Erweiterung und Modernisierung des Grundschulverbundes Bonhoeffer-Heinrich, 1,7 Millionen Euro für den Neubau der Kita an der Fontanestraße und 1,58 Millionen Euro für den Neubau der viergruppigen Kita am Bohlenweg.

Die Verschuldung der Stadt steigt um 6,1 Millionen Euro. Das heißt bei 150.702 Einwohnern, dass die Pro-Kopf-Verschuldung um 40 auf 1512 Euro klettert. Trotz sehr unterschiedlicher Ansätze und deutlicher Kritik blieb der Ton zwischen den Fraktionen und Bürgermeister versöhnlich. Einzig das Thema Neubau der Stadtverwaltung polarisierte.