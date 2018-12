Diese Projekte will sich Paderborn 2019 einiges kosten lassen: (im Uhrzeigersinn) die Planung des neuen Stadthauses am Marienplatz, die endgültige Fertigstellung der Königsplätze, die Neugestaltung des mittleren Paderquellgebietes und die Erweiterung des Grundschulverbundes Bonhoeffer-Heinrich. Foto: Jörn Hannemann

Von Maike Stahl

Paderborn (WB). War die Haushaltsverabschiedung für dieses Jahr im März noch einstimmig, so gab es am Dienstagabend im Paderborner Rat klare, aber auch ungewohnte Fronten. CDU und SPD haben den Etat für das kommende Jahr mit großer Mehrheit verabschiedet. Die anderen Fraktionen sparten nicht mit zum Teil harscher Kritik an der wachsenden Verschuldung.

CDU: Wir haben die politische Auseinandersetzung angenommen

Für die C DU blickte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Verena Lütke-Verspohl auf eines der intensivsten Jahre ihres Lebens zurück: vom Bruch mit dem Koalitionspartner FDP über die zwischenzeitliche neue Mehrheit aller Fraktionen gegen die CDU und dem Votum für das Stadthaus zusammen mit SPD und Linksfraktion bis hin zur Haushaltsverabschiedung mit Unterstützung der SPD. Das habe die Fraktion zusammengeschweißt, und es sei deutlich geworden, dass »auch ohne absolute Mehrheit die großen Entscheidungen in Paderborn mit der CDU getroffen« würden. »Wir als CDU haben die Aufgabe der politischen Auseinandersetzung angenommen«, stellte sie fest. Die CDU sei bereit, dauerhaft Verantwortung zu übernehmen. Lütke-Verspohl beklagte aber eine Kultur des Misstrauens und Unterstellungen, die sich gegenüber der Verwaltung entwickelt habe – »teilweise weit entfernt von einem fairen Umgang mitein­ander«.

Die Ratsfrau begrüßte, dass der Haushaltsentwurf 2019 für Wachstum und Innovation stehe, dennoch müsse auch die Schuldensituation im Blick behalten werden. »Die im Haushalt stehenden Positionen halten wir für notwendig, um unsere schöne Heimat wettbewerbsfähig zu erhalten, aber vielleicht müssen wir jetzt auch beginnen, die Themen erst einmal abzuarbeiten.«

SPD: Entwicklung Florian- und Pontanusstraße frei gemacht

Für die SPD skizzierte Fraktionschef Franz-Josef Henze die Fülle an gefassten Beschlüssen, »die hoffentlich positive Entwicklungsperspektiven unserer Stadt nach sich ziehen«. Mit dem Ankauf Alanbrooke, dem neuen Busbahnhof, dem Bahnhofsneubau und der Stadtverwaltung seien jahrelange Diskussionen in Entscheidungen überführt worden. Mit dem Beschluss zum Neubau der Stadtverwaltung sei zudem der Weg für die weitere Entwicklung des Geländes an der Florianstraße und der Pontanusstraße frei gemacht worden.

Jenseits der großen Bauprojekte seien es aber die Sicherstellung grundlegender Lebensbedürfnisse, sozialer Zusammenhalt, Bildungs- und Ausbildungschancen, attraktive zukunftsorientierte Arbeitsbedingungen sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen, die eine Stadt zu einem lebens- und liebenswerten Ort machten. Dafür werde die SPD eintreten. Ein wichtiger Grundstein sei mit der Gründung der kommunalen Wohnungsgesellschaft gelegt worden, sagte Henze und dankte allen, »die dieses erst möglich gemacht haben, die die weitere Entwicklung positiv begleiten trotz mancher massiver Widerstände, die unverkennbar vorhanden sind.«

Grüne: Radverkehr wird am Bahnhof vor die Wand gefahren

In der Haushaltsrede der Grüne n erteilte Ratsherr Florian Rittmeier der Politik, die damit finanziert werden solle, eine Absage: nicht mutig genug, zu langsam und mit Blick auf Stadthaus und Bahnhof in die falsche Richtung. Bezug nehmend auf den extrem heißen und trockenen Sommer warb er für ein deutlich stärkeres Augenmerk auf den Klimaschutz. »Für die kommunale Ebene bedeutet dies, insbesondere bei den Themen der Energie- und Mobilitätswende mutig voran zu schreiten.« Gerade in Bezug auf letztere packe er sich an den Kopf, »wie der Radverkehr bei der Neuplanung des Hauptbahnhofs an die Wand gefahren wird.« Das ÖPNV-Konzept sei wenig ambitioniert und zementiere im Wesentlichen den Status Quo. Immerhin habe sich beim Thema soziale Gerechtigkeit vor allem mit der Gründung der Wohnungsgesellschaft einiges getan. Diese sei aber nur der Startschuss für einen Marathon. Aber auch die Einführung des Sozialtickets sei ein Meilenstein. Im Hinblick auf die CDU-SPD-Mehrheit für den Haushalt warnte Rittmeier vor einem zahnlosen »Gro-ko-dil« im Padersee.

FDP: Wir denken und handeln immer noch analog

Für die FDP vermisst Fraktionschef Alexander Senn eine echte Aus- und Aufgabenkritik. »Wir befinden uns in der Frühphase der Digitalisierung – und diese Entwicklung verläuft exponentiell – wir denken und handeln aber immer noch analog«, kritisierte er. »Der geplante Neubau der Stadtverwaltung ist dafür das in Beton gegossene Monument.« Der Haushalt 2019 sei »total 90er, schrill, drüber und in der Vergangenheit verhaftet«. Die FDP habe mit mehr als einem Dutzend Anträgen versucht, Entlastungen für die Bürger zu erreichen und Einsparvorschläge zu unterbreiten. »Das ist nicht immer einfach, aber es ist der fairste und ehrlichste Weg«, sagte Senn. Seine Fraktion stehe für einen Haushalt, der dem Grundsatz der Generationengerechtigkeit verpflichtet sei, den Blick auf das Grundsätzliche richte und Weichen für die Zukunft stelle. Das sei aber nicht gegeben.

Linksfraktion: Klein bauen wäre Verschwendung von Grundstückswerten

Den Neubau der Stadtverwaltung hat die Linksfraktion zwar mit auf den Weg gebracht, den Haushalt könne sie aufgrund der erheblichen Mehrbelastungen für die Bürger aber nicht mittragen, erklärte Fraktionssprecher Reinhard Borgmeier. In Sachen Stadthaus sparte er nicht mit harscher Kritik an FDP, FBI, LKR und Für Paderborn, die in einer »Schuldenhysterie« steckenblieben – eigene Initiativen: Fehlanzeige. Am Standort Abdinghof, in dieser zentralen Lage, müsse groß gebaut werden und so, dass eine flexible Nutzung möglich sei. »Klein bauen wäre nichts anderes als die Verschwendung von Grundstückswerten.« In puncto Belastung der Bürger durch Steuer- und Gebührenerhöhungen nahm Borgmeier den gesamten Rat in die Pflicht. »Die meisten von Ihnen hier im Saal können das locker wegstecken. Aber was ist mit denen, die jeden Cent zweimal umdrehen müssen?« Diese Frage müssten politische Entscheider in den Mittelpunkt rücken.

FBI: Michael Dreier ist zum Schuldenbürgermeister geworden

Hartmut Hüttemann beklagte für die FBI das strukturelle Defizit von 2,55 Millionen Euro im Haushalt der Stadt. »Sie kann durch ihre Verwaltungstätigkeit keinen Überschuss erwirtschaften.« Deshalb wäre es richtiger gewesen, an der ursprünglich geplanten, deutlicheren Steuererhöhung festzuhalten, um die stetig wachsende Verschuldung einzudämmen und mittelfristig abzubauen. »Der Kämmerer hat durchaus Ideen, wie man es machen könnte, aber nicht den Mut, dem Rat einen konkreten Weg vorzuschlagen«, lautete Hüttemanns Analyse. Michael Dreier, der zu Beginn der Legislaturperiode vollmundig angekündigt habe, nicht mehr auszugeben, als eingenommen wird, entwickele sich zum »Schuldenbürgermeister«. Angesichts dieser Entwicklung könne die FBI dem neuen Stadthaus nicht zustimmen. »Wir hoffen, der Bürger bietet dem Einhalt.«

LKR: Alles was gebaut werden soll, ist nur auf Pump zu bekommen

Johannes Knaup und die LKR sind sich sicher, dass die Steuern und die Verschuldung der Stadt nur einen Weg kennen: nach oben. »Alles, was gebaut werden soll, ist nur mit Fördermitteln und auf Pump zu bekommen«, kritisierte er. Eigentlich schwimme die Stadt dank Rekordsteuereinnahmen im Geld. »Statt aber nun die Bürger und das Handwerk in dieser Stadt zu entlasten, werden mit leichter Hand lieber Steuern und Abgaben erhöht und immer neue Aufgaben drauf gesattelt, statt mit harter Arbeit die Ausgaben zu kürzen.« Er warnte, dass der Wille zum Sparen fehle, damit die Stadt in Zukunft auf eigenen gesunden Füßen stehen könnte.

Für Paderborn: Haushalt auf Generationengerechtigkeit prüfen

Stephan Hoppe, Für Paderborn , kritisierte: »Statt Geld in Zukunftsthemen wie Wissenskultur, Urbanisierung, Konnektivität oder Gesundheit zu investieren, hat die Mehrheit in diesem Hause die Entscheidung getroffen, ein monumentales Gebäude im Herzen dieser Stadt zu errichten.« Das Stadthaus sei ohne Maß und Bescheidenheit geplant und werde noch vor seiner Vollendung durch den Willen der Bürger fallen, meint er. Das Einzelhandels- und Zentrenkonzept qualifizierte Hoppe als »Mietpreisgarantie für innerstädtische Immobilieneigentümer« ab. So werde nichts für die Innenstadt getan. Hoppe regte an, den Haushalt auf Generationengerechtigkeit zu prüfen.