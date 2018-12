Paderborn (WB). Die Stadt Paderborn hat am Mittwoch die Nachricht erhalten, dass die erst in diesem Jahr beauftragte Catering-Firma die Belieferung der Paderborner Schulen mit Schulessen am Donnerstag, 20. Dezember, einstellt.

Die Firma hat einen Eigenantrag auf Insolvenz gestellt und sieht sich nach Rücksprache mit dem zuständigen Insolvenzverwalter nicht mehr in der Lage, die Schulen weiterhin mit Essen zu beliefern.

»Wir sind sehr überrascht über die Vorgehensweise der Firma«, sagte Schuldezernent Wolfgang Walter. »Die Schulverwaltung, die quasi über Nacht mit diesem Desaster konfrontiert wurde, ist inzwischen dabei Wege zu finden, um nach den Weihnachtsferien die Schulverpflegung wieder auf neue Beine zu stellen«, so Walter weiter. Die Frage, ob dies zeitnah zum Schulbeginn für alle Schulen möglich sein wird, kann heute allerdings noch nicht beantwortet werden.

Der Caterer hatte immer wieder Probleme, das Essen pünktlich, vollstädnig und vor allem warm zu liefern.

Zuletzt hatte die Stadt bereits eine Teilkündigung ausgesprochen.

Die Anschuldigungen der Catering-Firma, die Vorgehensweise der Stadt hätte dazu geführt, dass man jetzt Insolvenz anmelden müsse, weist die Stadt entschieden zurück. Dass nunmehr die Firma so kurzfristig und ohne Ankündigung die Reißleine zieht, liegt sicher nicht am geduldigen, schrittweisen und vor allem ausgiebig kommunizierten Vorgehen der Stadt, sondern liegt in der Verantwortung der Firmenleitung, reagiert die Stadt in einer Pressemitteilung.