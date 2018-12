Von Jürgen Vahle und Oliver Horst

Paderborn/Bad Lippspringe (WB). Die Krise bei Wellemöbel spitzt sich zu. Der Möbelhersteller mit Hauptsitz in Bad Lippspringe hat am Mittwoch für die fünf Gesellschaften seiner Gruppe Insolvenz beim Amtsgericht Paderborn angemeldet.

Wellemöbel hat beim Amtsgericht Paderborn einen Antrag auf Einleitung eines vorläufigen Insolvenzverfahrens gestellt. Betroffen sind die Firmenteile Wellemöbel Beteiligungs GmbH Co. KG, Wellemöbel Verwaltungs GmbH, Wellemöbel GmbH, MF Bad Lippspringe GmbH und Howelpa Logistik GmbH.

Dr. Frank Kebekus aus Düsseldorf, Fachanwalt für Insolvenzrecht, wurde zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Derzeit prüft er die Fortführung- und Sanierungsmöglichkeiten der Unternehmensgruppe.

Wellemöbel beschäftigt 530 Mitarbeiter und erzielte 2017 einen Jahresumsatz von 73 Millionen Euro. Zuletzt hatte es jedoch massive Probleme bei den Lohnzahlungen gegeben. Auch einige Verfahren beim Arbeitsgericht sind anhängig.

Lohnzahlungen gestreckt

Geschäftsführerin Anna Sommermeyer-Rickert hatte noch Anfang Dezember versichert, ausstehenden Lohnzahlungen würden voll beglichen. »Standorte und Mitarbeiterzahl bleiben erhalten, und natürlich werden auch die Zahlungsstreckungen voll beglichen«, sagte sie damals.

Die Auftragslage sei aber gut. Wellemöbel verfüge über einen Auftragsbestand von elf Millionen Euro und zehn Wochen Reichweite.

Verkauf bisher nicht zustande gekommen

Die Situation sollte durch den Verkauf des 70.000 Quadratmeter großen Areals der Logistikgesellschaft Howelpa an der Halberstädter Straße in Paderborn entspannt werden. Geplant war, die Immobilie dann zurückzumieten.

Der Deal ist offenbar – zumindest bislang – nicht zustande gekommen. Am Mittwochabend kam dann in einer formlosen Pressemitteilung die Nachricht von der Insolvenz. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Dr. Frank Kebekus bestellt, der Welle bereits 2002/03 in der Insolvenz begleitete. Er prüfe die Fortführungs- und Sanierungsmöglichkeiten der Gruppe, hieß es am Mittwoch.

Möbelbranche unter Druck

Die gesamte Möbelbranche leide unter einem deutlichen Umsatzrückgang, da neue Möbel beim Verbraucher nicht mehr im Fokus stünden, heißt es in der Erklärung der Firma. Weiterhin müsse die deutsche Möbelindustrie immer mehr Wettbewerbsanteile an osteuropäische Lieferanten abgeben. Diese griffen aufgrund niedriger Herstellungspreise den deutschen Markt an, da die Konkurrenz von Lohnkostenvorteilen und Steuerentlastungen profitierten. Darüber hinaus subventioniere die EU in Nachbarländern Investitionen in Immobilien und Maschinen mit mehr als 70 Prozent.

Wellemöbel stellt Schlaf-, Büro-, Jugend- und Babyzimmermöbel her. Die Unternehmensgruppe produziert an den zwei Standorten Bad Lippspringe und Alsfeld (Hessen). Das Logistikunternehmen Howelpa, das den Möbelfachhandel beliefert, hat seinen Sitz in Paderborn.