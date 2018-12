Von Manfred Stienecke

»Der Weg zur Errichtung der Grundschule hat viel an Nerven gekostet«, zeigte sich Domprost Joachim Göbel bei der kleinen Feier zufrieden und erleichtert über das Erreichte. Immerhin sind seit dem Beschluss zum Bau einer solchen Einrichtung auf dem Gelände der St.-Michael-Schulen inzwischen sechs Jahre verstrichen, in denen immer wieder an den Plänen und an der Konzeption gefeilt werden musste.

Zusammenarbeit mit der Dommusik

Die Schule sei »ein weiterer wichtiger Mosaikstein in der Bildungsstadt Paderborn, beglückwünschte Bürgermeister Dreier das Erzbistum zu dem mutigen Schritt, am Abdinghof die erste eigene Grundschule zu errichten. Auf besonderen Wunsch von Erzbischof Hans Josef Becker wird sie mit der Dommusik kooperieren und entsprechend einen musischen Schwerpunkt bilden.

Die Grundschule, die im kommenden Schuljahr an den Start gehen soll, ist als zweizügiges System geplant, wird aber zunächst mit nur einer Eingangsklasse und 25 Schülern beginnen. Bis zur Fertigstellung des neuen Schulhauses wird zunächst in der ehemaligen Busdorfschule unterrichtet. »Wir gehen davon aus, dass wir im Sommer 2020 dann zweizügig im neuen Schulgebäude anfangen können«, sagte Schulleiterin Lioba Kolbe gestern.

Bezirksregierung befürwortet die Errichtung

Am Vortag der Grundsteinlegung habe man auch das Signal von der Bezirksregierung bekommen, dass die Einrichtung der Schule befürwortet werde. Den Genehmigungsbescheid erwarte man nun im Frühjahr vom Land, teilte Göbel mit.

Parallel zum Bau der Grundschule entstehen auf dem Gelände der Michael-Schulen eine neue Sporthalle und ein separates »Musikforum«, was zu einem »Mehrwert« auch für das benachbarte Gymnasium und die Realschule führen werde, betonte Prof. Frank Hausmann (Aachen).

Der Bau der mit Kosten von 20 bis 25 Millionen Euro kalkulierten Grundschule auf dem bislang nur vom Gymnasium und der Realschule genutzten Gelände zwischen Michaelstraße, Am Abdinghof und »An der Wasserkunst« war von Teilen der Elternschaft der beiden weiterführenden Schulen an dieser Stelle abgelehnt worden. Kritisiert wurden dabei vor allem die deutliche Einschränkung der Schulhoffläche, die Entfernung alter Bäume sowie die problematische Verkehrsanbindung an den Abdinghof.

Schülerchor mit Bauhelmen bewehrt

Bei der Grundsteinlegung spielten diese Bedenken keine Rolle mehr. Nachdem die sogenannte »Zeitkapsel«, ein etwa 40 Zentimeter langer Metallzylinder, mit einer handgeschriebenen Urkunde zur Geschichte der Michael-Schulen, den Bauplänen, der aktuellen Tageszeitung und einem Euro-Münzensatz befüllt und einbetoniert war, spendete Domprost Göbel den kirchlichen Segen.

Die Feierstunde wurde wegen des regnerischen Wetters in die Cafeteria der Michael-Schulen verlegt, in der ein mit Bauhelmen bewehrter Schülerchor die Gäste mit Mike Krügers Spaßlied »Bodo mit dem Bagger« empfing.