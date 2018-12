Sollte sich die Stadt mit der Firma Esslust in Wewer, die die Schulen bis zum Auslaufen des bisherigen Vertrags in den Sommerferien beliefert hatte, einig werden, wären die Lieferungen für die Offenen Ganztagsgrundschulen (OGS), auch für diejenigen, die in den Weihnachtsferien geöffnet haben, voraussichtlich sichergestellt.

Am Donnerstagabend hat sich außerdem KSB-Menü zu Wort gemeldet. Durch die aus Sicht des Caterers rechtswidrige Kündigung der Belieferung von fünf Schulen habe die Stadt die ökonomische Kalkulation für den Standort Paderborn derart gefährdet , dass das Unternehmen vorsorglich zum 13. Dezember Insolvenz angemeldet habe. KSB Menü wirft der Stadt vor, überzogene Liefermengen gefordert zu haben. In elf Wochen hätten so 69.360 Liter überschüssiger Speisen vernichtet werden müssen. Die Stadt habe den Caterer durch ihr befremdliches Verhalten »in die Knie gezwungen«. Bei den Schülern entschuldigt sich der Caterer für die Probleme zum Start, die aber behoben worden seien.

Unterdessen bringt die Fraktion Für Paderborn die Schützenhofküche als Übergangslösung ins Gespräch. »Wenn wir schon mehr als 800.000 Euro in eine neue Küche am Schützenplatz investieren, dann liegt es doch nahe, darüber nachzudenken, dieses Potential auch für die Versorgung der Schulen zu nutzen«, schlägt Rainer Lummer vor.

Das sei bereits vor Jahren geprüft worden, sagt Stadtsprecher Jens Reinhardt. »Allerdings passen die unterschiedlichen Anforderungen an die Zubereitung von 2700 Mittagessen und die Versorgung von Abendgesellschaften nicht in eine Küche.«

Die Stellungnahme der KSB-Menü GmbH im Wortlaut

»Stadt Paderborn zwingt Caterer in die Knie

Schulverpfleger gibt auf und stellt Insolvenzantrag – der Caterer, die KSB-Menü GmbH, zieht die Konsequenzen aus der „Nicht-Zusammenarbeit“ mit dem Auftraggeber in Paderborn – der Stadt Paderborn!

Zur Geschichte: Die KSB-Menü GmbH, hat zum Starttermin 29.08.2018 am 16.07.2018 den Auftrag erhalten, die Schulen aus 10 Vergabelosen der Ausschreibung der Schulverpflegung einen Teil der Paderborner Schulen zu beliefern. Die Auftragserteilung hatte sich zuvor durch eine vergaberechtliche Rüge eines Mitbieters wegen Unklarheiten in der Ausschreibung um vier Wochen verzögert.

Aktuell hat die Stadt Paderborn dem Caterer erst drei und anschließend zwei weitere Verträge aus dem Auftrag aus nicht nachvollziehbaren Gründen gekündigt. Diesen Kündigungen wurde widersprochen, da die angeführten wichtigen Gründe nach rechtlicher Prüfung nicht vorliegen. Denn die überwiegend vorgebrachten von der Stadt behaupteten, aber in nicht bzw. nicht nachvollziehbar begründeten Leistungsstörungen konnten anhand des Leistungsverzeichnisses der Ausschreibung widerlegt werden. Dennoch bleibt die Stadt Paderborn dabei, die Kündigungen als berechtigt und wirksam zu erachten.

Durch den Verlust der Liefermengen und entsprechenden Umsatzrückgang zu diesen Einrichtungen ist die ökonomische Kalkulation und Investition für den Standort Paderborn derart gefährdet, dass das Unternehmen vorsorglich am 13.12.2018 Insolvenzantragstellen musste, um weitere negative rechtliche Konsequenzen zu vermeiden. Die gesamte Vorgehensweise der Stadt Paderborn kann der Caterer nicht nachvollziehen, da sich die tatsächliche Leistungserfüllung bis zum heutigen Tage auf mindestens ca. 99% verbessert hat.

Es gab auch zur Qualität des Essens keine nennenswerten Beschwerden. Ganz im Gegenteil kam besonders viel Lob aus allen Schulen. Viele Schulen äußern sich daher auch sehr verwundert und sachlich-kritisch zu der Vorgehensweise der Stadt Paderborn, mit dem Argument, dass bei dem vorherigen Caterer auch nicht alles zu 100% gut lief, besonders die Qualität der damals gelieferten Essen grundsätzlich nicht den Ansprüchen der Schulen und der Schülerschaft entsprach.

Der Caterer räumt uneingeschränkt ein, dass die ersten drei Wochen extrem schwierig und mit einer hohen Fehlerquote belastet waren. Er entschuldigt sich daher nochmals und hiermit öffentlich bei allen betroffenen Einrichtungen und Schülern, die davon betroffen gewesen sind und bedankt sich für die Leistung und Organisation der vielen Notlösungen. So kam es bspw. an zwei Tagen zum ausdrücklichen Bedauern des Caterers zu Ausfällen, die jedoch - mit selbstverständlicher Kostenübernahme durch den Caterer - durch externe Versorgung vollständig und zur Zufriedenheit der Schüler durch externe Belieferungen aufgefangen wurden.

Diese Startschwierigkeiten waren insbesondere dem äußerst kurzen Vorlauf zwischen endgültiger Auftragsvergabe und Beginn der Ausführung des Auftrags, technischen Problemen in der Küche und der anfangs dünnen Personaldecke geschuldet. Diese Probleme konnten zwischenzeitlich allesamt beseitigt werden.

So sind nach dem schwierigen Start nun sämtliche anfängliche Probleme lokalisiert, angegangen und behoben worden. Die technische Ausstattung wurde richtig eingestellt und es wurde zunächst versucht, weiteres zuverlässiges Personal einzustellen. Dies gestaltete sich aufgrund der negativen Berichterstattung und des bundesweiten Personalmangels in dieser Branche ausgesprochen schwierig. Das vorhandene Personal wurde daher zur vorläufigen Beseitigung der Startschwierigkeiten weiter geschult und die Tourenplanung wurde verfeinert. Inzwischen ist auch die Personaldecke in ausreichender Zahl und Qualität gewährleistet.

Seitens der Stadt Paderborn wurde der Caterer ferner vielfach für Fehler gerügt, die nicht als Fehler hätten gerügt werden dürfen. Die vermeintlichen Beanstandungen bewegten sich nämlich allesamt im Rahmen der Toleranzen und der vertraglich gesicherten Möglichkeiten zur Nach- und Verbesserung der Leistungsanforderung der Ausschreibung in Form der Leistungsbeschreibung. Allein die Bearbeitung der insofern nicht nachvollziehbaren Rügen bedeutete einen erheblichen und größtenteils vollkommen unberechtigten Mehraufwand in der innerbetrieblichen und dokumentarischen Organisation. So sind zum Beispiel Lieferzeitpunkte gerügt worden, obwohl die Lieferung im Rahmen von plus/minus 20 Minuten stattfinden darf und die Lieferungen sich innerhalb dieser Zeitfenster erfolgten.

Bemängelt wurde auch die Lieferzeit der Nachlieferungen, obwohl diese im Zeitfenster der Vorgabe - lt. Ausschreibung 60 Minuten ab Kenntnis - erfolgten. Auch hatte der Caterer in einer Vielzahl der Fälle gar keine Kenntnisse über „Mängel“, weil diese ihm nicht vertragswidrig angezeigt wurden und er somit keine Chance zu Nachbesserung hatte, obwohl ihm gemäß der Ausschreibung dafür die angegebenen max. 60 Minuten zustehen.

An den Caterer wurden mithin von der Stadt Paderborn und den dort institutionalisierten Einrichtungen Forderungen gestellt, die sich nicht im Rahmen des Leistungsverzeichnis der Ausschreibung bewegen. Nach Vergabe wurden von dem Caterer z.B. „ gelbe Hartschalenkunststoffboxen in beheizbarer Form als Front-Loader“ gefordert. In dem Leistungsverzeichnis werden jedoch –eindeutig lediglich „Thermoboxen“ gefordert. Solche werden vom Caterer seit Beginn des Auftrags verwendet, was absolut ausschreibungs- und lebensmittelrechtskonform ist.

In allen Schulen sollten laut Ausschreibung ausreichend Möglichkeiten zum Warmhalten der Speisen vorhanden sein. Dennoch wurde gegenüber dem Caterer zu Unrecht und ohne Tatsachenbasis gerügt, Speisen seien bei der Ausgabe zu kalt. Der Caterer hat lediglich von ihm eingehaltene die Verpflichtung, die Speisen mit min. 65 Grad anzuliefern. Der weitere Umgang mit den Produkten lag damit ausschließlich bei den Schulen, die – wie sich entsprechend aus der Ausschreibung eindeutig ergibt – für das Warmhalten Sorge zu tragen hatten, und ist dem Caterer somit nicht unter keinem rechtlichen oder tatsächlichen Gesichtspunkt vorzuwerfen. Die vermeintliche Nichterfüllung dieser niemals vereinbarten Forderungen wurde von der Stadt damit dem Caterer damit vollkommen zu Unrecht angelastet und gerügt!

Dieser Umstand hatte zur Folge, dass auch diese unberechtigten Rügen bearbeitet werden mussten, was wiederum den bereits benannten erheblichen Mehraufwand zur Folge hatte. Des weiteren gab es Beschwerden seitens der Schulen, die Fahrer hätten Verständigungsprobleme, sie könnten kein Deutsch sprechen oder schreiben. Diese Beschwerde ist gleichfalls nicht nachvollziehbar. Sämtliches Personal spricht bereits vor Einstellung im Unternehmen vor, füllt handschriftlich einen Personalbogen aus und wird seitens des Caterers mit größtmöglicher Sorgfalt überprüft.

Sicherlich waren bzw. sind Mitarbeiter angestellt, die nicht perfekt deutsch sprechen. Dies resultiert jedoch aus der Tatsache, dass auch eine größere Anzahl Flüchtlinge zu den Angestellten gehören, die ihre Arbeit zur vollsten Zufriedenheit des Caterers erfüllen und ihre Chance zur Integration in den hiesigen Arbeitsmarkt nutzen. Der Caterer gab und gibt den Bewerbern damit eine nicht zu vernachlässigende Möglichkeit zur Integration in Paderborn und Deutschland.

Das diesbezügliche Unverständnis und die mangelnde Kooperation auf Seiten der Behörde, welche nicht nachvollziehbar und schwerlich mit dem bundespolitisch eingeschlagenen Kurs vereinbar sind, zeigen, wie wenig die Stadt Paderborn auch hier soziales Engagement honoriert. Besonders für die Arbeitnehmer aus Syrien, welche mit nun aufgrund des finanziellen Druck einzureichendem Insolvenzantrag Ihren Arbeitsplatz und damit diese Chance auf Integration verlieren, ist dies allerdings kein Trost!

Die Schulen bemängelten zudem ständig die gelieferten „Über-Mengen“ an Speisen, also die vermeintliche Tatsache, dass schlichtweg zu viel für jedes einzelne Kind geliefert würde. Hierauf wies der Caterer die Stadt Paderborn mehrfach hin. Der Caterer wurde trotz dieser nur übermittelten Hinweise in Gesprächen jedoch von der Stadt angemahnt, das von der Stadt bezüglich dieser Übermengen vorgegebene Leistungsverzeichnis zu erfüllen. Daher musste der Caterer trotz dieser von den Schulen angezeigten Übermengen die geforderten Mengen liefern, und unangetastet der Entsorgung zuführen. Dies ist aus objektiver Sicht eine nicht unerhebliche Verschwendung von Lebensmitteln auf Weisung der Stadt Paderborn!

Denn andere Verwendungsmöglichkeiten der überschüssigen Speisen sind gesetzlich ausgeschlossen. Nach Angaben des Entsorgungsunternehmens sind zum Stichtag 04.12.2018 insgesamt 69.360 Liter (mithin nahezu 70 Tonnen!) Lebensmittel vernichtet worden und das in nur elf Wochen!

Es lässt sich die ebenfalls seitens der Stadt geforderte Einhaltung der Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) nicht nur nicht erkennen, sondern die seitens der Stadt geforderten Mengen stehen diesen Empfehlungen diametral entgegen! Diese Dimensionen der Über-Mengen stoßen auch bei allen von dem Caterer hinzugezogenen Experten auf absolutes Unverständnis. Dass diese Mengen zu viel sind und nicht im Sinn der DGE-Anforderung stehen, wurde dem Caterer auch telefonisch von der DGE bestätigt. Die DGE will daher eine Überprüfung der DGE-Zertifikate an den Paderborner Einrichtungen in Erwägung ziehen.

Im Gesamten gestaltete sich der Auftrag aus Sicht des Caterers von Anfang an als ausgesprochen schwierig. Auch hatte die Stadt Paderborn anfänglich schriftlich mitgeteilt, dass eine Zusammenarbeit, die vertraglich geschuldet ist, erst beginne, wenn alles im richtigen Fahrwasser liefe.

Auch die Art und Weise der Kommunikation seitens der Stadt war größtenteils verstörend. Diese Kommunikation hatte nichts mit einer sachlichen Korrespondenz in Form einer Geschäftsbeziehung auf Augenhöhe zu tun. Vielmehr wurde der Caterer wie ein Teilbetrieb der Stadt Paderborn, mithin in der Art eines Unterordnungsverhältnisses, behandelt. So waren wiederholt Vorgaben in Form von Weisungen an den Caterer gemacht worden, die bereits per se als rechtswidriger Eingriff in die unternehmerische Freiheit zu qualifizieren sind.

Alles in allem ist das Verhalten der Stadt im Rahmen der eindeutigen Leistungs-vorgaben als auch in Bezug auf die diffamierenden Veröffentlichungen in Presse und Rundfunk als befremdlich und sachfremd zu bewerten. Die fehlende Objektivität innerhalb der Diskussionen und augenscheinliche Intention der Stadt Paderborn, die durch eine Ausschreibung erfolgte Auftragsvergabe durch die Hintertür (Teilkündigungen von Losen auf Grund von nicht berechtigten Mängelanzeigen) rückgängig zu machen und an einen von der Stadt bevorzugten Lieferanten zuwider der grundsätzlich bestehenden Ausschreibungspflicht zu vergeben, wird durch das Gesamtverhalten der Stadt deutlich.

Der Caterer bedauert diesen Ausgang der Situation nicht nur aus unternehmerischer Sicht, sondern gleichzeitig auch aus moralischer und ökologischer Sicht. Trotz dieser hier nur in Auszügen dargelegten Steine, die dem Caterer in den Weg gelegt wurden, entschuldigt sich der Caterer nochmals in aller Form bei den Kindern und den Einrichtungen für die unstreitig in der Vergangenheit entstandenen Unannehmlichkeiten.

Jedoch dürfte nun deutlich werden, dass die anfänglich bestehenden Schwierigkeiten, die nun insgesamt behoben sind, nicht allein in der Verantwortung des Caterers liegen. Bedauerlicherweise ist der Caterer nun durch die vielen und ständigen unberechtigten Rügen in unternehmerisch-finanzieller Hinsicht in die „Knie gezwungen worden“.

Obwohl die belieferten Kinder offenkundig und wie immer wieder seitens der Schulen gegenüber dem Caterer beteuert überhaupt zum ersten Mal von dem Schul- bzw. Mensa-Essen begeistert waren, muss sich dieser Caterer nun in dem Kampf gegen die übermächtige und nicht nach den vereinbarten Regeln agierende Schulbehörde der Stadt Paderborn geschlagen geben.

Mit der Einsicht, dass sowohl der persönliche an die Grenzen gehende Einsatz der Leitung des Caterers als auch der der Mitarbeiter nunmehr keine Erfolgsaussichten hat, gibt der Caterer nun bis ins Mark verwundet auf und wünscht allen Kindern von Herzen, dass der Nachfolge-Caterer zur Zufriedenheit aller liefern wird.

Es bleibt im Interesse der Kinder und Schüler zu hoffen, dass dem Nachfolger bessere und insbesondere fairere Startbedingungen gewährt werden.«