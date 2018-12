Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). Der Neue Platz in Paderborn samt Theater, die Fusionen mit den Volksbanken im Hochstift und darüber hinaus: Viele Entscheidungen der vergangenen 19 Jahre tragen die Handschrift von Dr. Ulrich Bittihn. Der Vorstandsvorsitzende der Verbund-Volksbank OWL geht zum 31. Dezember in den Ruhestand.

Wie kaum ein anderer kennt der Chef der bundesweit sechstgrößten Genossenschaftsbank die Märkte. Daher verwundert es nicht, dass er bei seinem Abschied nicht nur zurück, sondern auch nach vorn schaut. Im Gespräch mit dem WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATT prognostizierte der ausscheidende Vorstandsvorsitzende, dass die Volksbanken im Hochstift weiter zusammen rücken werden.

Über den Dächern von Paderborn in der so genannten OWL-Lounge der Volksbankzentrale am Neuen Platz blickt Dr. Bittihn gern auf das Erreichte . »Es macht mich zufrieden, so eine Bank an die nächste Generation weiter zu geben«, stellt er fest. Damit meine er nicht nur den wirtschaftlichen Erfolg, den das Unternehmen habe. Er sei auch stolz auf das, was die Bank darüber hinaus geschaffen habe. »Man muss Glück haben im Leben und im richtigen Moment zugreifen«, meint der 67-Jährige und blickt zum Beispiel in Paderborn auf das architektonische Ensemble aus Volksbank, Theater und Neuen Platz. Das Wachstum der Bank habe damals eine bauliche Erweiterung nötig gemacht.

Gegen alle politischen Widerstände machte er sich damals dafür stark, auch das Theater und den Neuen Platz zu bauen. »Ich bin unseren Gremien sehr dankbar, dass wir diesen Komplex entwickeln konnten. Der Neue Platz war städtebaulich nicht geplant. Dann haben wir Fachleute hinzugezogen. Entstanden ist eine neue Urbanität mit moderner Architektur. Die Umsetzung war eine tolle Sache. Ich habe es selbst mit Begeisterung begleitet und dabei meine Leidenschaft für Architektur entdeckt. Wenn ich heute über den Platz gehe, ist das ein gutes Gefühl. Der Platz ist belebt, die Menschen fühlen sich hier wohl.«

Dennoch sieht er auch die Veränderungen an anderen Stellen in der City vor allem im Handel. Stichwort Leerstand. Er ist aber optimistisch: »Ich finde es gut, dass Paderborn eine Stadt der örtlichen Einzelhändler und nicht der Ketten ist. Das fällt mir gerade im Gegensatz zum Oberzentrum Bielefeld auf. Ich glaube nicht an Shopping-Center und Einkaufs-Malls. Ich glaube, dass diese Entwicklung längst ihren Höhepunkt überschritten hat. Die Menschen, die in die Stadt kommen, suchen Individualität.« Das werde auch im Zeitalter der Digitalisierung des Einzelhandels zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Und die Banken? Weitere Fusionen im Hochstift seien realistisch. »Ich glaube, dass diese Entwicklung in den ländlichen Regionen weiter gehen wird. Da bieten sich mehrere Häuser an. Zu solchen Entscheidungen gehören aber auch die Mitglieder als Eigentümer und die Gremien.«

Dr. Bittihn hat dabei im Hochstift nicht nur die Vereinigte Volksbank im Kreis Höxter, sondern auch die Volksbanken Delbrück-Hövelhof, Brilon-Büren-Salzkotten und Elsen-Wewer-Borchen im Blick. »Wir haben mit diesen Häusern ein gutes Miteinander. Alles weitere wird sich ergeben«, stellt er fest. Auf ein Zeitfenster will er sich nicht festlegen. »Die Entwicklung hat sich aber beschleunigt. Zinspolitik, Regulatorik: All das trägt dazu bei, dass Banken näher zusammenrücken müssen. Das bedeutet nicht immer Fusion, sondern kann auch Zusammenarbeit auf mehreren Gebieten sein.«

Einen völligen Ruhestand wird es für Dr. Ulrich Bittihn nicht geben. »Ich bin froh, wenn ich ab Januar Lufthoheit über meinen Terminkalender bekomme«, stellt er fest. Er werde aber seinen Mandaten, die er in der Vergangenheit nicht so intensiv habe ausüben können, mehr Zeit widmen. Dazu gehören Aufsichtsgremien gewerblicher Unternehmen, unter anderem aus der Maschinenbau- und aus der Logistik-Branche, sowie weitere ehrenamtliche Funktionen. Außerdem ist er Mitglied im Bundes- und Landesvorstand NRW sowie Sprecher der Sektion Hochstift des CDU-Wirtschaftsrates.

Ansgar Käter übernimmt die Nachfolge

Von seinen Mitarbeitern habe er sich bei einer Firmenfeier verabschieden können. Der offizielle Akt folgt erst am 8. März – mit Kunden, Gremien, Führungskräften und Wegbegleitern. Seine persönlichen Dinge vom Schreibtisch hat er bereits eingepackt. Die Weihnachtsfeiertage verbringt er mit seiner Frau auf Sylt. Und am 1. Januar wird ein neues Kapitel aufgeschlagen: Ansgar Käter übernimmt die Nachfolge als Vorstandsvorsitzender.