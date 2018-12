Von Maike Stahl

Paderborn (WB). Als Hundebesitzerin weiß Daniela Krüger nur zu gut, was es heißt, von einem geliebten Tier Abschied nehmen zu müssen. Zu dem Schmerz, den oft langjährigen Gefährten ziehen lassen zu müssen, kommt die Frage, was mit dem toten Tier geschieht. Deshalb hat Daniela Krüger mit »Sternentier« das erste Tierbestattungsunternehmen in Paderborn gegründet.

»Die Idee hatte ich schon lange, nachdem ich in einem Tiermagazin etwas über das Thema gelesen hatte. Aber bis zur Umsetzung hat es einige Jahre gedauert«, berichtet die 41-Jährige, die »Sternentier« im August zusammen mit ihrem Vater Franz-Josef Krüger (72) eröffnet hat. »Es passte irgendwann einfach alles zusammen. Mein Vater hatte seinen Handwerksbetrieb aufgegeben, so dass wir Geschäftsräume hatten, wünschte sich aber eine Aufgabe. Und ich habe in vielen Gesprächen gemerkt, dass der Wunsch, sein Tier würdig zu bestatten, stetig wächst.«

Kooperation mit Tierkrematorium in Willebadessen

Was Daniela Krüger allerdings nicht geahnt hatte: »Es gibt unglaublich viel zu bedenken. Selbst behindertengerechte Toiletten müssen wir hier vorhalten. Der bürokratische Aufwand im Vorfeld ist außerdem extrem hoch, weil die Tiere hier kurzzeitig gelagert werden«, berichtet sie. Auch die Suche nach einem Krematorium sei nicht ganz einfach gewesen, da es nur wenige Krematorien für Tiere in Deutschland gibt und diese oft mit Franchisegebern zusammen arbeiten. »Mir war es aber wichtig, unabhängig zu sein, um die Bestattungen so individuell wie möglich gestalten zu können.« Dazu gehört zum Beispiel die Option, dass der Besitzer auf Wunsch die Asche seines Tieres zurückerhalten kann.

In der Nähe von Willebadessen ist sie schließlich fündig geworden. »Dreimal pro Woche fahren wir dorthin und erhalten die Asche sehr schnell zurück. Das ist wichtig für die Besitzer«, weiß Daniela Krüger. Denn vielen sei es ein Anliegen, eine greifbare Erinnerung an die verstorbene Katze oder den Familienhund zu behalten. »Für diejenigen gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, Schmuckstücke zu erwerben, in denen ein wenig Asche ihres Tieres eingelassen wurde« erzählt sie. Dieser Erinnerungsschmuck werde immer beliebter. »Wer am Anfang mit der Situation überfordert ist, kann sich auch später immer noch dafür entscheiden.«

Bis zu 3000 verschiedene Urnen sind verfügbar

Außerdem hält Sternentier, das seinen Firmensitz an der Friedrich-List-Straße hat, eine große Vielfalt von bis zu 3000 verschiedenen Urnen bereit. Das geht von einem aufwendigen Keramikgefäß mit Schmucksteinen über Urnen aus Naturmaterial wie Steinsalz bis hin zu schlichten Holzbehältnissen, die in einer Behindertenwerkstatt gefertigt werden. »Viele verstreuen die Asche des Tieres aber nach der Kremierung auch im Garten, im Wald oder auch am Meer, wenn der Hund gerne am Strand getobt hat«, erzählt sie.

Dass die Feuerbestattung von Haustieren immer mehr zunimmt, erklärt sich die Unternehmerin damit, dass viele Menschen eine sehr innige Beziehung zu ihrem Haustier pflegen und sich nicht vorstellen können, dass dieses nach seinem Tod in der Tierverwertungsanstalt landet. »Früher haben viele ihre Tiere im Garten begraben, aber den hat nicht mehr jeder, und das ist vielfach auch gar nicht erlaubt«, weiß sie.

Kosten für ein 15 Kilo schweres Tier liegen bei 300 Euro

»Sternentier« übernimmt die Feuerbestattung von Haustieren bis 100 Kilogramm, vermittelt bei Bedarf diese Möglichkeit aber auch beispielsweise für Pferde, wenn dies gewünscht ist. »In Deutschland gelten Pferde als Nutztiere, aber in den Niederlanden ist das möglich«, weiß sie. Wer sein Tier zusammen mit anderen kremieren lassen möchte, muss mindestens 60 Euro für die Bestattung aufwenden. »In der Regel liegen die Kosten für ein einzelnes 15 Kilogramm schweres Tier bei 300 Euro inklusive Urne.«