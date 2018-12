Die Stadt hat eine Übergangslösung für die Mittagsverpflegungen in den Schulen in Aussicht. Foto: dpa

Paderborn (WB/mai). Nach intensiven Gesprächen und Verhandlungen der Stadt mit mehreren Caterern zeichnet sich eine Lösung für die Betreuung der offenen Ganztagsgrundschulen in den Ferien sowie allen Schulen für die Zeit nach den Ferien ab.

Das sagte Schuldezernent Wolfgang Walter am Freitag dieser Zeitung. »Wir haben Lösungen, die sich am Horizont abzeichnen und hoffentlich zeitnah dazu führen, dass die Versorgung mit Schulessen wieder sichergestellt ist«, sagte Walter am Freitagnachmittag. Die Stadt hatte noch einmal mit den Caterern gesprochen, die sich im Sommer ebenfalls um die Schulverpflegung beworben hatten, ob sie kurzfristig einspringen können. Für das kommende Schuljahr wird es eine neue Vergabe geben.

Wie berichtet, hatte die Insolvenz des bisherigen Vertragspartner KSB-Menü mit Sitz in Horn-Bad Meinberg dafür gesorgt, dass viele Schule schon am Donnerstag kein Essen mehr erhalten hatten. Vor allem zu Schuljahresbeginn hatte es massive Probleme bei der Versorgung gegeben, die zwar größtenteils, aber nicht ganz abgestellt werden konnten. Schließlich sah sich die Stadt gezwungen, die Versorgungsverträge für fünf Schulen zu kündigen. Daraufhin meldete KSB Insolvenz an.

Ob alle weiterführenden Schulen direkt nach den Ferien wieder beliefert werden können, sei noch nicht abschließend geklärt. Die Mittagsversorgung der Schüler soll aber so schnell wie möglich wieder überall sichergestellt sein.