Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). Selten liegen Freud und Leid so dicht beisammen wie im Krankenhaus. Da werden Kinder geboren und Menschen geheilt. Andere bekommen schlimme Diagnosen, Menschen sterben. Die Krankenhausseelsorger stehen in solchen Situationen für Gespräche bereit. Im Notfall auch an Weihnachten.

Krankenhausseelsorge ist in Paderborn gelebte Ökumene. Im St. Johannisstift bilden der evangelische Pfarrer Hartwig Glöckner (55) und der katholische Pater Elmar Becker (49) ein Team, das sich gemeinsam um die Patienten, ihre Angehörigen und Mitarbeiter kümmert. Im Mittelpunkt steht das Gespräch.

Themen sehr unterschiedlich

Und dabei wird kein Unterschied gemacht, ob oder welche Konfession der Betroffene hat. »Ich bin Seelsorger hier im Haus und möchte Sie besuchen. Ich bin daran interessiert, wie es Ihnen geht.« Mit diesen Worten stellt sich Pfarrer Glöckner den Patienten vor. Er erlebe stets Respekt und ganz selten Ablehnung. Die Themen sind sehr unterschiedlich. Es offenbaren sich dabei nicht selten Angst und Einsamkeit, Fragen nach dem Sinn des Lebens, familiäre Konflikte und berufliche Probleme. »Man muss zuhören können, viel zuhören«, betont Becker, der auch in der Altenhilfe des St. Johannistifts und der LWL-Klinik unterwegs ist.

»Für mich ist mit dieser Stelle ein Wunsch in Erfüllung gegangen«, sagt Pfarrer Glöckner, der seit neun Jahren in Paderborn lebt und zuvor in der evangelischen Gemeinde tätig war. Seit einem Jahr ist er mit einer ganzen Stelle in der Krankenhausseelsorge tätig. Wenn er nicht im Johannisstift ist, trifft man ihn im Vincenz-Krankenhaus. »Die Seelsorge in der Klinik liegt mir am Herzen. Hier komme ich mit Leuten in Kontakt, die ich in der Gemeinde nicht treffen würde. Es ist wichtig für die Kirche hier präsent zu sein«, skizziert er seine Aufgabe.

Mitgefühl ist das Wichtigste

Das gilt insbesondere auch für Situationen im Leben, in denen Paare eine Fehlgeburt ertragen müssten. Das passiere deutlich häufiger als viele denken, sagt Glöckner. Für diese Menschen wird viermal im Jahr ein Gottesdienst für früh verstorbene Kinder angeboten. Die Resonanz ist groß.

Aus Sicht von Pater Elmar von der Gemeinschaft der Seligpreisungen in Bad Driburg sind Patienten immer in einer Ausnahme- oder Krisensituation. Stationsweise besuchen die beiden Seelsorger die Kranken und bieten ihre Zeit und das offene Ohr an. Häufig bekommen die Seelsorger Hinweise vom Pflegepersonal. Wenn Patienten verzweifelt seien, sich zynisch oder demonstrativ passiv verhielten, dann seien das Alarmzeichen. Nicht selten veränderten schwere Operationen wie zum Beispiel Amputationen das ganze Leben. »Wir haben Zeit, darüber zu sprechen«, sagen sie. Der ständige Wechsel der Patienten sei spannend.

Aber wie verarbeitet ein Seelsorger die Schicksale, mit denen er konfrontiert wird? »Das Wichtigste ist, dass man Mitgefühl hat. Das ist was anderes als Mitleid. Das, was ich sehe und höre, gebe ich an Gott weiter. Das hilft mir«, erklärt Pfarrer Glöckner.

Notdienst an Weihnachtstagen

An Weihnachten sorgen die Seelsorger für einen Notdienst. Sollte ein Patient oder auch ein Angehöriger den Wunsch nach einem Gespräch haben, stehen Pfarrer Glöckner und Pater Elmar bereit. »Weihnachten ist für mich ein Fest der Begegnung, der Gemeinschaft und der Freude über die Menschwerdung Gottes«, stellt Pater Elmar fest, der die Festtage im Kreise der Gemeinschaft der Seligpreisungen in Bad Driburg verbringen wird. Und für Pfarrer Glöckner ist es ein Fest, bei dem sich die Weihnachtsbotschaft vor allem an die richtet, die ausgegrenzt und vom normalen Leben ausgeschlossen sind. »Deshalb gilt die Botschaft besonders den Patienten im Krankenhaus, und das versuche ich mit meinen Besuchen deutlich zu machen.«