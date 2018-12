»Weihnachten ist ein Fest für alle. Mit unserem gemeinsamen Essen wollen wir ein wichtiges Zeichen setzen, dass Sie Teil unserer Gesellschaft sind und dass jeder Mensch gleich wichtig und gleich viel wert ist«, begrüßte Landrat Manfred Müller die Gäste in der Paderborner Schule.

Malteser machen das Angebot seit sechs Jahren

Seit sechs Jahren veranstalten die Malteser Hövelhof das Weihnachtsessen. Pfifferlingsuppe, Westfälischer Sauerbraten mit Rotkohl, Schupfnudeln, Birnenhälfte mit Preiselbeermarmelade und als Nachtisch ein Dessertbuffet mit frischem Obst: »Da hat sich jemand sehr viel Mühe für uns gegeben«, sagte eine der bewirteten Frauen. Staunend betrachtete sie auch den von Hand geschriebenen Gruß, der auf einem Päckchen Weihnachtskekse klebt. Die Schüler der Klasse 7b der Gesamtschule Elsen haben Kekse gebacken und für jeden Gast ein eigenes Päckchen gespendet.

Kleine Gesten und liebevolle Details

Es sind diese kleinen Gesten und liebevollen Details – ein per Hand geschriebener Gruß, die persönliche Begrüßung durch den Landrat, das Bedientwerden am Tisch –, die Menschen am Rande der Gesellschaft an diesem Nachmittag das Gefühl geben, gesehen zu werden. »Im Alltag fühlen sie sich oft unsichtbar. Deswegen ist der heutige Tag etwas Besonderes«, weiß Joachim Veemhof, Geschäftsführer und Sozialarbeiter beim SKM Paderborn.

»Emotional ist dies eine sehr schwierige Zeit«

»Viele Betroffene hatten einmal ein normales Leben, eine Familie und Kinder, um die sie sich jetzt nicht mehr kümmern können. Emotional ist dies eine sehr schwierige Zeit für sie«, erklärt Joachim Veemhof. Das Weihnachtsessen der Malteser unter der Schirmherrschaft des Landrates erlaube ihnen, diese Anspannung zu vergessen. Das leckere Essen und die von Familie Merschmann vorgetragenen Adventslieder ließen eine besinnliche Stimmung aufkommen, die auf der Straße oder in einer Notunterkunft oft vermisst werde.

Auch an denen, die an diesem Tag arbeiten müssen, geht diese besondere Atmosphäre nicht vorbei. Dirk Tschischke, Vorsitzender der Köchevereinigung Paderborn, ist seit dem ersten Weihnachtsessen fester Bestandteil des Helferteams. Schon am Vortag hat der Koch mit seinen Mitarbeitern vorbereitet und gekocht, damit an diesem Tag alles glatt läuft.

Serviert wird das Drei-Gänge-Menü von Schülern des Berufskollegs. Sie absolvieren hier eine Ausbildung zur Hotel- oder Gastronomiefachkraft, werden auf einen Beruf in der gehobenen Gastronomie vorbereitet. Am Ende des Nachmittags gab es für die Gäste noch weitere Geschenke. 200 Paar Socken haben die Malteser mitgebracht, ein wertvolles Gut gegen die Kälte für Menschen, die keine wärmende Heizung ihr Eigen nennen können.

»Wir veranstalten wöchentlich eine Suppenküche für Obdachlose in Paderborn. Das jährliche Weihnachtsessen ist für uns alle aber etwas Besonderes und wir freuen uns sehr, dass es so gut angenommen wird und auch einige Stammgäste jedes Jahr wiederkommen«, erklären Franz Kudak und Karl-Heinz Lieb, Geschäftsführer der Malteser Hövelhof. Sie bedanken sich bei der Sparkasse Paderborn, die wieder den Kauf der Lebensmittel durch eine großzügige Spende ermöglicht hat.