Auch konnte sie sich in diesem Jahr über ihr 25-jähriges Dienstjubiläum bei der Stadt Paderborn freuen, das sie im August beging. Sozialdezernent Wolfgang Walter sowie Jugendamtsleiterin Petra Erger besuchten Ina Abend in der Kita »Bohlenweg« und gratulierten ihr zu der Übernahme der Einrichtung.

Die Kita befindet sich zurzeit in der Planungsphase und wird voraussichtlich im Kita-Jahr 2019/2020 in Betrieb gehen. Übergangsweise ist sie seit Mai in Containern am Alisobad in Elsen gestartet. Derzeit werden dort in zwei Gruppen 45 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren betreut, eine dritte Gruppe mit neun Kindern unter drei Jahren ist bis zur Fertigstellung des Neubaus in den Räumlichkeiten der Feuerwehr untergebracht.

Ina Abend absolvierte 1994 ihr Berufspraktikum in der Kita »Fontane« und arbeitete dann in den Kitas »Greitelerweg« und »Am Schlosspark« als Erzieherin, bevor sie die Leitung des Kinderhauses übernahm und dann in diesem Jahr in die Kita »Bohlenweg« wechselte.