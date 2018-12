Sabine Hermesmeier und Thomas Menzel in der Hausnotruf-Zentrale in Sichtweite der Paderborner Gaukirche.

Paderborn (WB). In den stillen Tagen häufen sich Anrufe in der Hausnotruf-Zentrale des Caritasverbandes Paderborn. Längst nicht immer ist ein Notfall der Grund. Oft ist es Einsamkeit, die die Anrufer zum Hörer greifen lässt. Der große Ansturm kommt, wenn die Feiertage vorbei sind.

Thomas Menzel kennt das schon. Nach den Festtagen steigt die Zahl der Anrufe in der Paderborner Caritas-Hausnotruf-Zen­trale schlagartig an. »Über Weihnachten haben viele Familien zusammengesessen, nachdem man sich einige Zeit nicht mehr gesehen hatte«, sagt Menzel. »Plötzlich ist den Kindern klar geworden, dass die Eltern jetzt Hilfe brauchen.«

Manchmal sind es Kleinigkeiten

Der Arbeitsplatz von Thomas Menzel liegt in einem hellen großen Raum mit dem Blick auf die Paderborner Gaukirche. Sobald Thomas Menzel oder einer seiner Kollegen einen Anruf annimmt, ploppt auf dem PC-Bildschirm vor ihnen ein Fenster mit den Daten des Anrufers auf: Adresse, Vorerkrankungen sowie Kontakte der Menschen, die im Notfall angerufen werden sollen.

Manchmal sind es Kleinigkeiten, die schnell bedrohliche Dimensionen annehmen. »Es geschieht immer wieder, dass jemand am Boden liegt, vom Sofa gerutscht ist, und nicht wieder hochkommt«, sagt Karsten Hentschel, der Leiter des Hausnotrufes. 6000 Menschen sind an die Hausnotruf-Zentrale des Caritasverbandes Paderborn angeschlossen.

Soziale Sicherheiten sind aufgelöst

Als Hentschel Anfang 1999 die Leitung des gerade gegründeten Hausnotrufes übernahm, war die Klientendatei noch überschaubar. Nur 34 Kunden waren damals telefonisch mit der Notrufzentrale verbunden. Heute reicht das Einsatzgebiet von Soest bis Minden und von Bielefeld bis nach Brilon und Höxter. Das rasche Wachstum des Hausnotrufes bleibt zwiespältig, das sieht auch Hentschel so. Es ist ein Zeichen dafür, dass sich alte soziale Sicherheiten aufgelöst haben, ohne dass neue nachgewachsen sind. Die Generationen ziehen auseinander, die Älteren bleiben alleine zurück. »Die Leute brauchen uns«, sagt Hentschel, »in vielen Fällen müssten sie sonst in ein Heim ziehen.«

Kontakt zur Außenwelt sichern

Der Hausnotruf sichert den Kontakt zur Außenwelt, und längst nicht jeder Anruf geschieht in einer Notsituation. „»Manchmal suchen die Leute nur jemanden zum Reden«, sagt Sabine Hermesmeier. Auch sie ist eine von 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in der rund um die Uhr besetzten Zentrale arbeiten. 150 Anrufe nehmen sie täglich an.

Weihnachten werden sich viele melden

Meist reicht es, Nachbarn, Kindern oder Verwandten Bescheid zu geben. Aber durchschnittlich einmal in der Woche wird es dramatisch. Dann muss ein Rettungsdienst alarmiert werden. Auch Sabine Hermesmeier hat diese Situationen erlebt. Das geht nicht spurlos an ihr vorbei, gibt sie zu. Viele Anrufer kennt die Caritas-Mitarbeiterin mittlerweile wie gute Bekannte. Vor und nach Weihnachten werden sich viele ihnen wieder melden – vielleicht ohne einen echten medizinischen Grund, aber mit dem verständlichen Wunsch mit einem anderen Menschen zu reden – und wenn es nur am Telefon ist.