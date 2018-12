Der Schreibtisch in Paderborn ist geräumt: Am Freitag war Ulrich Bittihns letzter Arbeitstag bei der Verbund-Volksbank OWL. Foto: Jörn Hannemann

Paderborn (WB). Am Freitag saß er das letzte Mal an seinem Schreibtisch im Herzen von Paderborn: Dr. Ulrich Bittihn (67). 19 Jahre ist er Vorstandsvorsitzender der größten Volksbank in Ostwestfalen-Lippe gewesen. In dieser Zeit ist sie auf der Rangliste der größten Genossenschaftsbanken in Deutschland von Rang zwölf auf sechs geklettert. Zum Abschied sprach Bittihn mit Bernhard Hertlein über Tradition und Werte im Finanzsektor.

Als Sie von einer renommierten Privatbank kommend bei der Volksbank Paderborn anheuerten, war das ein großer Schritt. Hat die Arbeit für das genossenschaftliche Institut Sie persönlich verändert?

Ulrich Bittihn: Sie hat mich zu einem überzeugten Verfechter und Fan der genossenschaftlichen Idee gemacht. Unsere Kunden sind Eigentümer unserer Bank. Privater und fortschrittlicher geht es nicht. Für mich sind Genossenschaftsbanken das Gegenmodell zum anonymen, renditegetriebenen Kapitalmarkt – örtlich verwurzelt, demokratisch, unabhängig, transparent und vor allem menschlich und nah. Mit der Art des sinnvollen, nachhaltigen Wirtschaftens sind wir im aktuellen gesellschaftlichen Diskurs trotz langer Tradition hochmodern aufgestellt. Dass ich die Idee 19 Jahre mit Leben füllen und für eine neue Zeit interpretieren durfte, macht mich zufrieden und stolz.

Umgekehrt haben Sie die Bankenwelt in OWL verändert. Das Institut, dessen Spitze Sie 1999 übernahmen, heißt jetzt Verbund-Volksbank OWL und reicht von Warburg bis Minderheide, von der SB Filiale in Albaxen bis zum noblen Vermögensverwalter Werther & Ernst im Herzen Bielefelds. Was wird die Bank künftig zusammenhalten?

Bittihn: Die Begeisterung für den starken Wirtschaftsraum Ostwestfalen-Lippe mit seinem inhabergeführten Mittelstand und tollen Familienunternehmen, die auf den Weltmärkten erfolgreich sind, und zugleich der Sinn für Heimat, der sich in unserem dezentralen Konzept mit den fünf lokal tief verwurzelten Zweigniederlassungen Volksbank Paderborn, Volksbank Höxter, Volksbank Detmold, Volksbank Minden und Bankverein Werther widerspiegelt. Dafür steht die Verbund-Volksbank OWL.

Das wurde nicht überall so gesehen. Die Auseinandersetzung mit der Volksbank Bielefeld-Gütersloh sorgte eine Zeit lang für mediale Aufmerksamkeit. Was erwarten Sie für die Zukunft? Eine Annäherung, eventuell sogar eine Fusion?

Bittihn: Ich denke, im Augenblick profitiert OWL vom Wettbewerb der regionalen Institute, auch und gerade von zwei starken Genossenschaftsbanken in den beiden Oberzentren. Durch die mediale Aufmerksamkeit haben wir viel positive Resonanz aus OWL von Kollegenbanken wie auch von Kunden für unser Konzept der Verbund-Volksbank erhalten. Jedes Haus hat seine Strategie. Und das ist gut so. Was die Zukunft bringt, wird man sehen.

Der größte Einschnitt in die Bankenwelt war in den vergangenen 20 Jahren die weltweite Finanzkrise. Haben Politik und Bankenwelt die richtigen Konsequenzen gezogen?

Bittihn: Den Tag, an dem die Lehman-Bank Konkurs ging, werde ich nie vergessen. Ich sollte damals als Schirmherr auf dem Wirtschaftstag in Peckelsheim eine Rede halten. Dazu kam es nicht mehr. Die Menschen wollten nur noch wissen, ob ihr Geld sicher ist. Ich habe dann erläutert, dass es dafür in Deutschland keine Zweifel geben kann. Hinterher zitterten mir die Knie. Volksbanken und Sparkassen haben sich als wichtiger Stabilitätsfaktor in der Krise erwiesen. Sie waren nicht der Auslöser der Krise. Die anschließenden regulatorischen und kapitalmäßigen Anforderungen zielen in die richtige Richtung, sind aber mit Blick auf die Regionalbanken – trotz der angestrebten Proportionalität – völlig unverhältnismäßig und zu wenig differenziert.

Schließen Sie eine neue Finanzkrise in dem Ausmaß von 2007 aus?

Bittihn: Das kann man nie ganz. Aber es gibt keinen konkreten Anlass, sich darauf einzurichten.

Für die Banken ist die von der EZB verordnete Nullzinsphase eine finanzielle Herausforderung. Muss man vor allem auf dem Land damit rechnen, dass noch mehr Geschäftsstellen schließen, ihre Öffnungszeiten verkürzen oder in SB-Filialen umgewandelt werden?

Bittihn: Die Niedrigzinsphase ist für uns kein Grund, Filialen zu schließen.

Was ist denn der Grund?

Bittihn: Wenn überhaupt, sind Digitalisierung und demografischer Wandel Gründe dafür. Beides bleibt nicht ohne Auswirkungen auf das Kundenverhalten und die Nachfrage nach Bank-Service-Leistungen. Mittlerweile wickeln 80 Prozent unserer Kunden ihre alltäglichen Bankgeschäfte online oder per Telefon ab. In den Filialen wiederum findet hauptsächlich die individuelle Beratung zu grundlegenden Finanz- und Vermögensfragen statt. Kundennähe und Kundenorientierung bedeuten also nicht mehr zuallererst und ausschließlich räumliche Nähe. Vielmehr geht es darum, dass der Kunde uns persönlich vor Ort wie auch im digitalen Raum als seine Heimat-Bank erlebt. Unser Kunden-Centrum, das für die gesamte Region OWL arbeitet, berät nur telefonisch, per Video oder Email. Schon heute ist es mit 70 Mitarbeitern die größte Filiale. Trotzdem bleiben die regionale Verwurzelung und die räumliche Nähe zu unseren Kunden weiterhin ein wichtiger Wettbewerbsvorteil für uns – erst recht in einer digitalen Welt.