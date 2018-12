Von Michael Welling

Paderborn (WB). Zum 32. Mal ging der Vorhang auf zum »Kabarett in der Region«, dem alljährlich zur Weihnachtszeit wiederkehrendem Kleinkunstfestival des WDR in Zusammenarbeit mit der Paderhalle.

Den Regionalbezug darf man nicht allzu wörtlich nehmen. Die beteiligten Künstler kommen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Das ist auch gut so, denn sonst käme es schnell zu Wiederholungen. Die regionale Kabarettszene ist zwar bunt und vielfältig, aber eben auch überschaubar.

Gastgeber wie in jedem Jahr ist der Bielefelder Kabarettist Ingo Börchers. Er kann in der mit 450 Personen gut halb gefüllten Paderhalle drei Künstler und eine Künstlerin ankündigen. Die männlichen Kabarettisten sind also auch in diesem Jahr wieder deutlich in der Überzahl.

Ein Mann als Kanzlerin?

Börchers selbst schlägt neben seiner Moderation zur Freude seiner Fans auch wieder kabarettistische Töne an, so bei seinem alljährlichen Jahresrückblick. Hier kommt er innerhalb weniger Minuten vom Hölzchen aufs Stöckchen: »Ich kann mir einen Mann als Kanzlerin gar nicht vorstellen« bedauert er das absehbare Ende der Ära Angela Merkel. Auch mit dem Schienenverkehr hat er so seine Probleme. »Ich trau mich kaum noch, Bahnwitze zu erzählen, da weiß man nie, ob die ankommen.« Seine geschliffenen Pointen finden »hier in der Humor-Hochburg Ostwestfalens« auf jedem Fall ihre Lacher.

Eröffnet wird der kabarettistische Reigen dann durch Jens Neutag, laut Börchers »Dampfreiniger der kritischen Unterhaltung.« Der nimmt amüsant zu Alltagsproblemen, aber auch gesellschaftspolitischen Themen Stellung. Zielscheibe auch bei ihm natürlich Donald Trump. »Er besitzt das einzige Haarteil, das sich seinen eigenen Wirt gesucht hat.«

Musikalisch am Flügel kommt Christin Henkel daher, ihres Zeichens solide Pianistin und »Beherrscherin aller Gefühle, von außergewöhnlich komisch über gemein bis bewegend.« Deshalb braucht sie auch ein neues Genre, um alle Talente und Klangfarben in einer Schublade unterzubringen und nennt ihre Darbietung »Kla-Ka-Son«: das klavierkabarettistische Chanson. Und sie bringt durchaus Tiefgründig-Erheiterndes zu Gehör, auch wenn sie aus »Zeitmangel« manche Lieder nur kurz anspielt.

60-minütige Thai-Massage

Eine klare Botschaft hat Ole Lehmann, Quatsch-Comedy-Club-Inventar und mit seiner Homosexualität kokettierender Berliner: »Lasst euch nie zu einer sechzigminütigen Thai-Massage verleiten, ihr werdet es bitter bereuen.« Er schildert seine durchlittenen Qualen mit der zierlichen Thai-Masseuse so anschaulich, dass viele der Besucher nicht nur vom Lachen Phantomschmerzen bekommen.

Den Schlussakkord setzt Sebastian Nitsch, der mit seinem »Hellwachträumerkabarett« ein bisschen an Hanns Dieter Hüsch erinnert. Das liegt nicht nur am Klang seines umgehängten Keyboards, das perfekt die Tischorgel des rheinischen Kabarett-Altmeisters imitiert. Er ist ein meckernder Musiker und Dichter – tiefgründig und amüsant zugleich.

Zu hören ist die Aufzeichnung des Kabarettabends am 2. Februar um 15.05 Uhr auf WDR 5.