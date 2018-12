Von Manfred Stienecke

Der »Schütze Greitemeier« war Stanis Paraderolle. Mit bedächtigem ostwestfälischen Zungenschlag sagte er seinen Zeitgenossen bissig und unverblümt die Meinung. Ähnlich heimatverbunden geht es in Stanis erstem Kriminalroman zu. Er ist im Dezember erschienen und trägt den Titel »Der Königsschuss«.

Kommissar Pölting und sein Kollege Feldmann müssen einen mysteriösen Mordfall in Strunkeln, einem Dorf auf der Paderborner Hochfläche, aufklären. Dort ist ein 19 Monate altes Kleinkind auf brutale Weise ums Leben gekommen. Der am Vortag entführte Junge wird beim Schützenfest während des Königsschießens von mehreren Kugeln durchsiebt. Der Täter hat den gefesselten Körper in der Nacht zuvor unbemerkt und nicht sichtbar hinter dem manipulierten Kugelfang befestigt.

Schlüssige Faktenlage

Autor Stani, mit bürgerlichem Namen Michael Greifenberg, hat sorgfältig recherchiert. Die ungewöhnliche Mordgeschichte bedarf schließlich einer schlüssigen Faktenlage, um nicht völlig unglaubhaft zu wirken. So hat er viel Gehirnschmalz in den vom Täter geleisteten Umbau der Vogelstange investiert. Als Leser zweifelt man so nicht daran, dass sich ein solcher Vorfall tatsächlich zugetragen haben könnte.

Unterhaltsam wird die makabre Geschichte aber erst durch den lockeren, flüssigen Schreibstil, der das Lesen tatsächlich zum Vergnügen macht. Die Dialoge zwischen dem durch den »Dorf-Sheriff« verstärkten Ermittlerteam und den diversen Zeugen aus dem Schützen-Milieu verraten den kabarettistisch geschulten Beobachter. Stani zeichnet ein pointiertes Bild ländlichen Lebens zwischen Tradition und modernem Zeitgeist, ohne die Dorfbewohner zu karikieren.

Mordmotiv im familiären Bereich

Dass das Mordmotiv im familiären Bereich zu vermuten ist, zeichnet sich bei den Ermittlungen schon bald ab. Die Auflösung des Falls bietet dennoch so manche Überraschung.

Mit dem »Königsschuss« hat Stani seiner Leserschaft ein eigenwilliges literarisches Vermächtnis hinterlassen, das in der inzwischen beachtlich breiten Regionalkrimiszene einen besonderen Platz einnimmt. Erschienen ist es im Paderborner Lektora-Verlag. Das 230 Seiten starke Taschenbuch kostet 13,90 Euro.