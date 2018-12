Maspern-Hauptmann Christian Lüke (links) freut sich, dass Michael Proppe, Vorsitzender der Unteroffiziere, auch in diesem Jahr an Heiligabend in der Maspernbaude ein Weihnachtsessen für Schützen ausrichtet, die sonst allein wären. Foto: Maike Stahl

Paderborn (WB/mai). Der Paderborner Bürger-SchützenVerein ist für viele Mitglieder mehr als ein Verein – er bedeutet ihnen so viel wie die Familie. Da ist es für Maspern-Hauptmann Christian Lüke mehr als naheliegend, dass der PBSV an Heiligabend diejenigen zusammenbringt, die sonst allein wären.

Im vergangenen Jahr hat der gemeinsame Heiligabend in der Maspernbaude auf dem Schützenplatz Premiere gefeiert. »Wir hatten 30 Gäste zum Essen, und im Laufe des Abends waren es dann 60 Teilnehmer«, berichtet Michael Proppe. Der Vorsitzende der Unteroffiziere war begeistert, als Lüke ihm von der Idee berichtete und sagte spontan seine Unterstützung zu.

Eingeladen sind Mitglieder und Freunde

Im diesen Jahr haben die beiden das Angebot, das sich im Vorjahr an die Maspernkomapanie richtete, auf den gesamten Schützenverein erweitert. »Wir haben anhand der Resonanz schnell gemerkt, dass wir damit eine wichtige Lücke schließen«, berichtet der Hauptmann. Eingeladen sind Mitglieder, aber auch Menschen, die einem Schützen besonders am Herzen liegen.

Wild aus dem Ringelsteiner Wald

Unter dem Motto »PBSV – keiner soll alleine sein« wird den Gästen in der Maspernbaude von 18 Uhr an ein Festessen serviert. Für dieses zeichnen Lüke und Proppe verantwortlich. »Als Jäger habe ich meine Kontakte genutzt und das Fleisch eines frisch im Ringelsteiner Wald erlegten Wildschweins bekommen«, berichtet der Hauptmann. Dieses haben die beiden bereits zerlegt und geschnitten, so dass Michael Proppe ein schmackhaftes Wildschweingulasch vorbereiten kann. »Für diejenigen, die kein Wild mögen, gibt es Rinderbraten«, verrät der Hobbykoch. Dazu will er Rosenkohl, Rotkohl, eine Pilzpfanne, Knödel und Spätzle servieren. Auch für einen Nachtisch und Getränke sei natürlich gesorgt.

40 Teilnehmer sind schon angemeldet

»Wichtig ist uns aber, dass dies ein gemütliches, festliches Beisammensein wird – keine Party«, betont Lüke den Charakter der Veranstaltung, zu der sich bereits 40 Teilnehmer angemeldet haben. »Wir haben aber vorgesorgt und kochen reichlich. Sollte ein Vereinsangehöriger kurzfristig vor der Tür stehen, wird er nicht abgewiesen«, ist Proppe, der den Abend gestalten wird, flexibel.

Aufwand hält sich in Grenzen

In der Maspernbaude steht bereits ein festlicher Weihnachtsbaum. »Den haben wir sowieso für unseren Seniorenabend. Deshalb hält sich der Aufwand in Grenzen«, sagt Lüke, der selbst in diesem Jahr nicht dabei sein wird. »Im vergangenen Jahr war das eine sehr schöne Atmosphäre. Alle waren glücklich, dass sie in Gesellschaft feiern können, einige sogar sehr gerührt«, erzählt Proppe. Deshalb sei es für ihn keine Frage gewesen, die Einladung für dieses Jahr nicht nur zu erneuern, sondern auszuweiten. Schließlich weiß er seit seiner Trennung selbst, was es heißt, an solchen Tagen allein zu sein. Wer etwas zum Gelingen des gemeinsamen Abends beitragen möchte, ist dazu eingeladen. Für weihnachtliche Musik sorgen die Organisatoren.