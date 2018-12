Der Hauptpreis ist in diesem Jahr aus einer Kooperation zwischen dem Autohaus Thiel in Paderborn und dem WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATT entstanden. Gewonnen hat Helga Schäfers ein langes Wochenende in Berlin. Mit dem neuen Audi Q3 darf sie mit Begleitung in die Bundeshauptstadt reisen. Das Auto wird für die ausgiebige Testfahrt vollgetankt übergeben. In Berlin wird darf sie für zwei Übernachtungen im Designhotel »Hecker’s Hotel Kurfürstendamm« logieren.

Verkaufsleiter Christian Voigt vom Autohaus Thiel freut sich, dass die Gewinnerin zu den ersten gehören wird, die mit dem nagelneuen Q3 auf Reisen gehen darf.

Das Redaktionsteam drückt allen die Daumen und bedankt sich bei allen Partnern, die in diesem Jahr das Adventskalender-Rätsel erfolgreich unterstützt haben.

Video von der Ziehung: