Von Maike Stahl

Paderborn (WB). Das Wunder der Geburt in einem Stall in Bethlehem steht im Mittelpunkt des Weihnachtsfestes. Zuvor waren Josef und Maria an vielen Türen abgewiesen worden. Ein schreckliches Szenario für werdende Mütter, das in einigen Städten allerdings bereits traurige Realität ist. »In Paderborn ist es aber zum Glück kein Problem, einen Geburtsort zu finden«, stellt Kerstin Jessen klar.

Die 52-Jährige leitet zusammen mit Dagmar Büssemeier das Geburtshaus , das im kommenden Jahr sein zehnjähriges Bestehen feiert. In unmittelbarer Nachbarschaft zur Frauen- und Kinderklinik St. Louise erblicken dort etwa 80 Kinder pro Jahr das Licht der Welt. Begleitet werden die werdenden Eltern dabei ähnlich wie bei einer Hausgeburt ausschließlich von einer Hebamme.

»Diese Begleitung hätte ich Maria damals auch gewünscht«

»Diese Begleitung für die erste Geburt hätte ich Maria damals auch gewünscht, denn das ist eine wertvolle Unterstützung«, sagt Michaela Brehmsteller. Sie leitet die Hebammenschule des St. Vincenz-Krankenhauses, zu dem auch die Klinik St. Louise (2200 Geburten) und das St. Josef-Krankenhaus Salzkotten zählen, das ebenfalls eine eigene Geburtsstation mit mehr als 800 Geburten pro Jahr hat. 1000 Kinder erblicken zudem jährlich im evangelischen St. Johannisstift das Licht der Welt. Hausgeburten sind in Paderborn die absolute Ausnahme, weil es dafür tatsächlich nahezu unmöglich ist, eine Hebamme zu finden.

Da ist das Geburtshaus für viele werdende Eltern eine willkommene Alternative. »Die Atmosphäre ist einfach schön, hier habe ich mich geborgen und sicher, einfach gut aufgehoben gefühlt«, erzählt Lisa Brandtönies, die vor drei Wochen den kleinen Tilo und vor anderthalb Jahren dessen großen Bruder Toni auf die Welt gebracht hat. »Mein Mann hält als Kinderarzt nicht so viel von einer Geburt außerhalb der Klinik, aber die Nähe zur Kinderklinik hat ihn beruhigt«, erzählt sie.

»Paderborn muss Ausbildungsstandort für Hebammen bleiben«

»Das ist für viele Eltern ein wichtiges Argument. Aber wenn im Vorfeld alles gut ist, wird die Geburt meistens auch problemlos. Zum Glück kommt es nur ein- bis zweimal im Jahr vor, dass wir die werdende Mutter verlegen müssen«, sagt Kerstin Jessen. Sie hat auch dem kleinen Tilo auf die Welt geholfen. »Für mich war es total schön, vorher zu wissen, wer mir zur Seite stehen wird. Wahrscheinlich waren deshalb auch die Geburten sehr entspannt«, sagt Lisa Brandtönies. »Wenn es nicht anders gegangen wäre, wäre eine Geburt im Kreißsaal für mich aber auch okay gewesen.«

Denn auch dort haben die werdenden Mütter in Paderborn Glück. Durch die Hebammenschule ist der Personalschlüssel auf den Geburtsstationen deutlich besser. »Bei uns ist im Normalfall keine Mutter unter der Geburt allein«, bestätigt Irene Meißner, Kreißsaalleiterin St. Louise. »Die Schülerinnen sind uns eine unverzichtbare Hilfe. Sie kennen die Atem- und Massagetechniken und haben vor allem Zeit. Das wissen die Frauen sehr zu schätzen.« Deshalb ist ihr daran gelegen, dass Paderborn Ausbildungsstandort bleibt, wenn die Hebammenausbildung 2020 akademisiert wird .

»Es werden bereits an Kliniken Geburtsstationen geschlossen«

Michaela Brehmsteller hofft, dass die Schule dann zum Beispiel an die Katholische Hochschule angebunden wird. »Das wäre ideal. Davon würden die Frauen bei uns in der Region enorm profitieren. Denn an einigen Kliniken sind Hebammen bereits so rar, dass Geburtsstationen geschlossen werden müssen.« Und dort ergehe es den Frauen dann ähnlich wie Maria vor 2018 Jahren. »Sie müssen damit rechnen, an Kreißsaaltüren abgewiesen zu werden.«