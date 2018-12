Paderborn (dpa). Der Paderborner Erzbischof Hans-Josef Becker hat in seiner Predigt am Heiligen Abend auch die Vertrauens- und Glaubwürdigkeitskrise der Kirche angesprochen. Selbst in der Feier der Christmette könne nicht so getan werden, als gäbe es die Erfahrungen des Jahres 2018 nicht, sagte Becker in seiner Predigt laut einer vorab veröffentlichten Mitteilung.