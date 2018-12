Von Dietmar Kemper

Paderborn (WB). 37 sind schon restauriert, aber es bleibt noch viel zu tun. Insgesamt 116 Glasfenster lassen das himmlische, göttliche Licht ins Innere der Kirche Santa Maria de la Sede in Sevilla hineinströmen. Konserviert werden die Fenster einer der größten gotischen Kathedralen der Welt von der Firma Glasmalerei Peters in Paderborn.

»Wenn man abends oben am Fenster sitzt, die Besucher weg sind und der Organist spielt, bekommt man Gänsehaut«, beschreibt Steffen Holtmann (45), Prokurist und Projektleiter des Unternehmens, die beeindruckende Atmosphäre in der drittgrößten Kirche der Welt. Bei einer Länge von 115 Metern, einer Breite von 76 Metern und einer Fläche von 23.500 Quadratmetern wird sie nur noch vom Petersdom in Rom und von St. Paul’s in London übertroffen.

Großprojekt seit 2000

Ein Mitglied des Domkapitels soll 1401 als Ziel ausgegeben haben: »Lasst uns eine Kirche erbauen, die so schön und grandios ist, dass alle, die sie sehen, uns für verrückt halten.« Auf den Trümmern einer Moschee errichteten die Baumeister zwischen 1433 und 1506 die Kathedrale in Sevilla. Aber auch nach der Einweihung schlossen sich weitere Bauphasen an.

Die Zeit ging an den Arbeiten der Glaskünstler, die sie als »Gottesdienst«, als Dienst an Gott, empfanden, nicht spurlos vorüber. »Bei den Fenstern herrscht akuter Handlungsbedarf, die letzte Restaurierung fand in den 1930er Jahren statt«, schildert Holtmann die Situation. Das Großprojekt, das ein spanischer Mitarbeiter anbahnte, beschäftigt die Glasmalerei Peters bereits seit dem Jahr 2000.

2400 Kilometer nach Paderborn

Der erste Schritt ist die Begutachtung und Schadenanalyse in der Kathedrale mit einer Kunsthistorikerin und der Denkmalbehörde. Vor dem Transport nach Paderborn in einem Spezialfahrzeug mit gepolsterten Kisten müssen die Fenster behutsam aus ihrem Rahmen entfernt und dabei bisweilen mühsam aus dem Zement herausgestemmt werden. Jedes Jahr schauen die Mitarbeiter, bei welchem Fenster sich der Zustand verschlechtert hat, und fahren anschließend mit ihrer wertvollen Ladung den 2400 Kilometer weiten Weg zurück nach Paderborn.

Glasmalerei Peters aus Paderborn Fotostrecke

Foto: Glasmalerei Peters

In der Werkstatt dort macht Licht von oben und von unten die Schäden richtig sichtbar, zum Beispiel Sprünge im Blei. »Ein großes Fenster besteht aus vielen Einzelsegmenten, für alle werden die Schäden dokumentiert«, erläutert der Chef der Glasmalerei Peters, Jan Peters (35). Fehlende Glasteile werden ersetzt, gesprungene mit Araldite geklebt. Kann die Oberfläche nur mechanisch mit dem Pinsel gereinigt werden oder dürfen auch Lösungsmittel zum Einsatz kommen – auch diese Frage müssen die Experten in Paderborn klären.

Die ersten Kirchenfenster ...

... entstanden 1478, sind also mittlerweile mehr als 540 Jahre alt. Der deutschstämmige Enrique Alemán zeigte zuerst seine Könnerschaft, im 16. Jahrhundert folgten ihm Jean Jacques, Arnao de Flandes, Arnao de Vergara, Carlos de Brujas und Vicente Menardo nach. Dargestellt sind Apostel, Heilige, Kirchenväter und Szenen aus dem Leben von Jesus Christus und der Gottesmutter Maria.

Aus Hunderten von Glasstücken sind die Fenster zusammengesetzt. Nach einer Skizze des Malers auf einem Karton mit Buchstaben für jede Farbe wurde das Glas mit einem heißen Eisen und einem Hakenwerkzeug geschnitten. Dann wurden die Details aufgemalt. Bleiruten verbanden die einzelnen Teile, die mit Hammer und Spatel eingepasst wurden.