Von Maike Stahl

Paderborn (WB). Während die Weihnachtstage für die einen die schönste Zeit im Jahr sind, atmen andere heute morgen auf, dass die für sie einsame Zeit vorbei ist. »Einsamkeit ist für die Betroffenen ganz schlimm. Leider trifft das auf viele ältere Menschen zu«, weiß Monika Klein-Franze. An diese richtet sich daher in erster Linie der kostenlose Telefonbesuchsdienst, den die Malteser in Paderborn einrichten.

Ehrenamtliche gesucht Für den Telefonbesuchsdienst suchen die Malteser noch ehrenamtliche Helfer, die ein wenig Zeit für andere investieren möchten. Diese sollten mindestens 16 Jahre alt sein, gut zuhören können selbst seelisch stabil sein. Der Malteser Hilfsdienst bereitet die Freiwilligen mit einem Telefonseminar am 22. und 28. Januar, jeweils von 18 bis 21.15 Uhr, auf ihre Aufgabe vor. Unter anderem lernen sie dabei etwas über Gesprächsführung. Weitere Seminare, beispielsweise eine Demenzschulung, sollen in Abstimmung mit den Teilnehmern folgen, um den Ehrenamtlichen Rückhalt bei ihrer Tätigkeit zu geben. Informationen gibt es bei Monika Klein-Franze unter 0151/11681465 oder per E-Mail an Monika.Franze@malteser.org.

Als Leiterin des Bereichs Soziales Ehrenamt beim Malteser Hilfsdienst in Paderborn ist ihr das Problem in vielen Bereichen deutlich geworden. »Das ist vor allem aus dem Wunsch derjenigen, die an unserem Seniorencafé und an den Ausflügen teilnehmen, geboren«, berichtet sie. Aber auch die Mitarbeiter des Hausnotrufes, den die Malteser ebenfalls anbieten, hätten berichtet, dass es darüber regelmäßig Anrufe gebe, die keine echten Notrufe seien, sondern vielmehr Hilferufe einsamer zumeist älterer Menschen, die einfach mal reden wollen.

»Gerade bevorstehende lange Feiertage wie Weihnachten und Ostern lösen oft ein Gefühl der Vereinsamung aus«, weiß auch Luong Weinert-Schütte, der den telefonischen Besuchsdienst leitet und der jetzt so richtig durchstarten soll – getreu der Malteser-Idee »Not erkennen und Nähe geben«.

Die Idee hinter dem Telefonbesuchsdienst ist simpel: Diejenigen, die sich dafür anmelden, werden einmal wöchentlich, in der Regel zu einem festen, wiederkehrenden Termin, von einem Ehrenamtlichen angerufen, der ihnen zuhört und mit ihnen über das spricht, was sie auf dem Herzen haben. »Das soll bewusst ein ganz niederschwelliges Angebot sein«, erläutert Monika Klein-Franze. »Besuch wäre vielen Älteren schon zu viel, weil sie sich dann verpflichtet fühlen würden, diesen auch zu bewirten. Ein Telefonat ist wesentlich unverbindlicher, und trotzdem kann sehr große Nähe entstehen.«

Damit die Ehrenamtlichen auch wirklich gute Gesprächspartner sind, bieten ihnen die Malteser zunächst ein so genanntes Telefon-Seminar an zwei Abenden an, bei dem sie einiges über Gesprächsführung lernen. »Gut zuhören zu können, ist zwar eine Kunst. Diese kann man aber erlernen«, weiß Luong Weinert-Schütte. Ihm ist es wichtig, den Freiwilligen auch das nötige Handwerkszeug mitzugeben. »Schließlich könnten die Gespräche auch mal unerwartete Wendungen nehmen.« Darauf sollen die Ehrenamtlichen zum einen vorbereitet werden, zum anderen soll ihnen aber auch klar sein, dass von ihnen nicht erwartet wird, ernsthafte Probleme am Telefon zu lösen. »Wenn jemand merkt, dass ein Thema zu schwer für ihn wird, sollte er es zum Beispiel an die Telefonseelsorge oder andere Ansprechpartner für derartige Notfälle abgeben«, empfiehlt er.

Damit die Privatsphäre der Ehrenamtlichen gewahrt bleibt, sind die Telefonate außerdem einseitig. »Der Anruf kommt immer von dem Ehrenamtlichen, der seine Nummer unterdrücken sollte«, erläutert Klein-Franze. Alle wichtigen Details erfahren Interessierte aber in den Begleitseminaren. Wer gerne angerufen werden möchte, meldet sich ebenfalls bei Monika Klein-Franze unter 0151/11681465.