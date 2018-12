200 Schachspieler aus dem In- und Ausland werden von heute an im HNF erwartet. Foto: Jan Braun

Paderborn (WB). Im Heinz-Nixdorf-Museumsforum wird von Donnerstag an der Schachtürken-Cup ausgetragen. Das Schachturnier ist nach einem Automat aus dem Jahr 1769 benannt, der scheinbar selbständig Schach spielte. Ein Nachbau befindet sich im HNF.

Das Museum wird bis Sonntag, 30. Dezember, einmal mehr zum Treffpunkt für Schachspieler aus dem In- und Ausland. Akteure jeden Alters und Könnens werden zum Turnier erwartet – vom Amateur bis zum Großmeister. Meldeschluss ist für Kurzentschlossene am Donnerstag um 9.30 Uhr. Der Cup besteht aus sieben Runden nach dem Schweizer System. Die Runden verteilen sich auf die vier Tage des Turniers. Maximal können 200 Spieler teilnehmen, die in zwei Leistungsklassen unterteilt werden. Insgesamt betragen die Preisgelder 4300 Euro. Zuschauer sind vor Ort bei freiem Eintritt willkommen. Sie können die Spitzenspiele live im Auditorium auf Großleinwänden verfolgen und den Spielern über die Schulter schauen.

Das Jugendturnier wird am Samstag, 29. Dezember, ausgetragen. Antreten können Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis sechszehn Jahren, eingeteilt in vier Altersgruppen. Die Sieger erhalten Urkunden, Pokale und Sachpreise. Falls noch Plätze frei sind, ist eine Anmeldung für das Jugendturnier bis 10 Uhr möglich.

Veranstaltet wird der Schachtürken-Cup vom Schachklub Blauer Springer Paderborn in Kooperation mit dem Paderborner Computermuseum.