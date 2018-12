Möbel Finke in Paderborn soll im Frühjahr geschlossen werden. Und auch in Kassel werden sich die Finke-Türen schließen. Aber wohl nur vorübergehend. Foto: Jörn Hannemann/Archiv

Fuldabrück/Paderborn (WB/acl). Möbel Finke in Paderborn soll im Frühjahr geschlossen werden. Und auch in Kassel werden sich die Finke-Türen schließen. Aber wohl nur vorübergehend.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Paderborn wurde am 1. November von der Krieger Handel SE (»Möbel Höffner«) übernommen. Wie die »Hessisch Niedersächsische Allgemeine« (HNA) nun berichtet, soll der neue Eigentümer den Standort in der Gemeinde Fuldabrück bei Kassel modernisieren wollen. »Er wird schöner, heller, moderner«, sagte ein Vertreter von Höffner der HNA.

Der Start des Umbaus soll demnach Ende März/Anfang April sein. Das könne sich aber auch noch ändern, sagte der Höffner-Vertreter der Zeitung. Die Mitarbeiter würden in dieser Zeit geschult. Sie erhielten ihren vollen Lohn weiter.

Der Verkauf am Standort Paderborn wird indes zum 31. März eingestellt, die Verwaltung bleibt jedoch bis zum Jahresende 2019 in Paderborn. Anschließend soll das Gebäude abgerissen werden.

Dass der Betrieb in Kassel weitergehen soll, ist keine Überraschung. Dafür hatte es – wie auch für die Standorte Hamm und Münster sowie der Logistik in Paderborn – eine Vereinbarung gegeben, hieß es seinerzeit von Inhaber Kurt Krieger.