Von Ingo Schmitz

In der vergangenen Woche hatte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) bekannt gegeben, dass eine Reihe von Polizeiwachen in NRW saniert werden sollen. 906 Millionen Euro werden bis 2022 zur Verfügung gestellt. Für Paderborn kommt die Ankündigung zur rechten Zeit. Wieviel davon in die Paderstadt fließen wird, ist noch unklar. Fest steht aber, dass der Bedarf groß ist.

Auch ein Neubau ist möglich

»Eine Polizeiwache wird sieben Tage die Woche und 24 Stunden am Tag genutzt. Ein solches Gebäude nutzt sich schneller ab als andere«, erläutert Andreas Kornfeld mit Blick auf das 30 Jahre alte Gebäude. In den vergangenen Monaten habe man die Immobilie untersucht. Es fehle eine Fläche in einer Größenordnung von deutlich mehr als 1000 Quadratmetern.

Ziel sei es nun, so Manfred Müller weiter, die Pläne für die Polizeiwache der Zukunft im Laufe des Jahres 2019 weiter zu konkretisieren, um dann Baureife zu erlangen. »Wir müssen eine Strategie für die Liegenschaft entwickeln«, sagt Andreas Kornfeld. Nach bisherigen Erkenntnissen wäre eine Vergrößerung der Kreispolizeibehörde am jetzigen Standort in der Riemekestraße möglich. »Wir könnten dann das Grundstück besser ausnutzen«, sagt der Polizeichef, der auf die Reserveflächen verweist. Allerdings braucht es auch Parkplätze für den Fuhrpark. Ein Neubau an anderer Stelle sei allerdings ebenso möglich, wie Landrat Müller deutlich macht: »Die Überlegungen gehen in alle Richtungen.«

Technik braucht mehr Platz

Insgesamt wolle man die Arbeitsbedingungen verbessern, sagt Kornfeld. Umkleiden, Büros, Platz für Technik: In sämtlichen Bereichen gebe es Nachholbedarf – und dass, obwohl die Zahl der Mitarbeiter stagniere. 440 Beschäftigte hat die Kreispolizeibehörde aktuell. Den Zuweisungen stehen hohe Pensionierungsraten entgegen.

Ein Großteil der polizeilichen Aktivitäten konzentriere sich auf Paderborn. Demos, Unfälle, Veranstaltungen, Kriminalität: Das seien alles Themen des Oberzentrums, sagt der Landrat, der damit den höheren Personalbedarf begründet. Aktuell steigt der Anteil der Zivibeschäftigten: Im Jahr 2018 sind sieben neue zivile Mitarbeiter hinzu gekommen, 2019 werden es weitere fünf sein. Erstmals wird es ab Januar einen Pressesprecher geben, der nicht aus Polizeikreisen kommt. Marc Heinemann, PR-Berater aus Paderborn, steigt in die Arbeit der Pressestelle ein. Das Land unterstütze die Behörden dabei, mehr Polizeibeamte auf die Straße zu bekommen. Es gehe um mehr Polizeipräsenz in den Städten und in der Fläche. Der Ausblick auf das Jahr 2019 verspricht viele neue Projekte. Unter anderem gehört dazu auch eine Optimierung der Einsatzzeiten, wie Kornfeld sagt.

Erstmals mit Helm im Einsatz

Das Bild der Polizei in der Öffentlichkeit werde sich in nächster Zeit verändern, sagt der Leitende Polizeidirektor. Gemeint sind damit nicht nur die neuen Einsatzfahrzeuge, die aktuell in Paderborn getestet werden, sondern auch die neue Spezial-Kleidung. Die Beamten erhalten Überziehschutzwesten und Helme, die bei größeren Gefahrenlagen zum Einsatz kommen sollen. »Das alles dient der Sicherheit der Beamten aber auch der Bevölkerung.

Bei den Fahrzeugen gehe es vor allem darum, wieder genügend Platz im Streifenwagen zu haben – auch für die Ausrüstung.

Paderborn als Testbehörde

Die Kreispolizeibehörde Paderborn testet neue Einsatzfahrzeuge für die Bezirksdienstbeamten. Noch fahren diese BMW Kombis der 3er Reihe. 2020 könnten die nach und nach abgelöst werden. Aktuell im Test sind neben Opel Astra Sportstourer und VW Golf Variant auch BMW 2er Gran Tourer und Mercedes B-Klasse sowie VW Touran. Schon jetzt steht nach Angaben der Beamten fest, dass der VW Golf deutlich mehr Platz für Passagiere und Gepäck hat, als der BMW 3er. Gerade für Streifenbeamte hatte sich oftmals wegen des kleinen Innenraums die Frage gestellt, wo sie zum Beispiel einen Festgenommenen transportieren sollten. Jeweils vier Wochen bleiben die Fahrzeuge in der Behörde, bevor dann das nächste vorrollt. Die Testergebnisse fließen mit in die Entscheidung ein, die dann Innenminister Herbert Reul treffen muss.