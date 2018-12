Der Gehweg musste aufgerissen werden, um an das Gasleck zu gelangen. Foto: Feuerwehr Paderborn

Paderborn (WB). Die Paderborner Feuerwehr musste am späten Donnerstagnachmittag wegen eines Gaslecks ausrücken. Einem Anwohner war der Geruch aufgefallen.

Die Alarmierung ging um kurz nach 17 Uhr in der Leitstelle ein. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit vier Einsatzfahrzeugen zu dem Wohnhaus an der Elsener Straße, Ecke Delpstraße aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass an einer Stelle auf dem Gehweg die Messgeräte der Feuerwehr und des Energieversorgers Methan messen konnten. Methan ist Hauptbestandteil von Erdgas. Vorsorglich wurde auch das angrenzende Wohngebäude kontrolliert. Dort wurde aber kein Erdgas nachgewiesen.

Um den genauen Grund des Gasaustritts feststellen zu können, war es erforderlich, den entsprechenden Gehwegbereich aufzureißen. Dafür wurde vom Energieversorger ein spezieller Saugbagger verwendet, mit dem in kurzer Zeit Erdreich abgesaugt werden kann. Tatsächlich war die Erdgasleitung beschädigt. Das Leck wurde durch den Energieversorger geschlossen. Während der Maßnahmen des Energieversorgers wurde der Bereich von der Feuerwehr Paderborn abgesperrt und der Brandschutz sichergestellt.

Im Einsatz, der über zwei Stunden dauerte, war die Feuerwache Süd. Insgesamt waren zwölf Einsatzkräfte vor Ort.