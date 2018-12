30, 50 oder 70 Prozent: Nach Weihnachten hat die Rabattschlacht begonnen. In der Westernstraße in Paderborn läuft der Sale bereits auf Hochtouren. Viele Kunden nutzen die freien Tage zu einer Jagd nach Schnäppchen. Foto: Ingo Schmitz

Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). Satte Rabatte gibt es aktuell in der Paderborner City. Die schlechte Nachricht: Manche Geschäfte, die damit werben, wird es im neuen Jahr nicht mehr geben.

Mitte Januar schließt die Buchhandlung Linnemann in der Innenstadt. Nun steht auch die Nachfolge für die beliebte Buchhandlung fest: Auf der 1000 Quadratmeter großen Verkaufsfläche, die sich auf zwei Ebenen erstreckt, wird schon bald nach einem Umbau ein »Only«-Fashion-Store seine Waren anbieten. »Only« gehört zum dänischen Textileinzelhandelsunternehmen »Bestseller«, unter dessen Dach sich auch Marken wie »Jack and Jones« oder »Vero Moda« befinden. »Only« zieht von der Westernstraße 38 auf die andere Straßenseite: Linnemann hat Hausnummer 31. Die Eröffnung soll nach Informationen dieser Zeitung im Mai 2019 erfolgen.

Gerüchte um Nordsee-Restaurant

Gerüchte gibt es auch um das Fischrestaurant »Nordsee«, das nach Jahrzehnten angeblich schließen werde. Der Store-Leiter dementierte am Freitag solche Äußerungen, die in Paderborn die Runde machen und ihm ebenfalls zu Ohren gekommen sind. »Es wird viel erzählt«, meint er. Es bestehe derzeit ein gültiger Mietvertrag. Es werde aber verhandelt. Nordsee werde nicht aus der Innenstadt verschwinden, hieß es selbstbewusst. Veränderungen hinsichtlich des Standortes seien aber immer möglich.

Die größten Umbrüche im Handel gibt es aktuell am Kamp zwischen Rathausplatz und Libori-Galerie. Neu ist dort »Outletix«. Der Modeladen hat erst kurz vor Weihnachten im Kamp 11 eröffnet. Inhaber ist Mateusz Kohls. Er setzt mit seinem Lager-Ausverkauf auf Markenkleidung für Damen und Herren verschiedener Hersteller – von Vero Moda bis Tommy Hilfiger. Das Sortiment wechsle wöchentlich. Er verspricht sich daher regen Zuspruch der Kunden. Bis jetzt sei das Geschäft gut angelaufen.

Das Ende vom Designer-Store

Ganz andere Erfahrungen hat Gerlinde Frank vom Designer-Store gemacht, der sich nur wenige Meter weiter am Kamp befindet. Der Designer Store ist an diesem Samstag zum letzten Mal geöffnet. 18 Jahre hat Gerlinde Frank exklusive Mode an die Dame gebracht. Jetzt ist Schluss. Dafür gebe es mehrere Gründe, sagt sie. »Es wird immer schwerer, geeignetes Personal zu finden. Der Online-Handel erschwert das Geschäft. Und nur von Sale-Aktionen kann man keine Miete bezahlen«, stellt die Geschäftsführerin fest.

Mit gelber Pappe sind gegenüber die Schaufenster des ehemaligen »Marc Cain«-Stores zugeklebt. Der Leerstand wird aber nur von kurzer Dauer sein.

Queenz zieht in den ehemaligen »Marc Cain«-Store

Nach Libori hatte bereits das »Theos« geschlossen. Das benachbarte Dessous- und Bademoden-Geschäft Queenz hat ebenfalls an diesem Samstag zum letzten Mal die Pforten geöffnet. Inhaberin Claudia Eltze und ihre drei Mitarbeiterinnen werden den Jahreswechsel damit verbringen, den Umzug in die Libori-Galerie vorzubereiten. »Das Ladenlokal ist im Erdgeschoss direkt neben dem Alex«, sagt die Inhaberin. Queenz nutzt das aber nur als Zwischenlösung, bis der Dessous-Laden in den ehemaligen »Marc Cain«-Store einzieht. Claudia Eltze freut sich schon: »Dort haben wir endlich große Schaufenster.«