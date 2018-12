Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). Selten wird die Anziehungskraft des Paderborner Einzelhandels so deutlich, wie nach Weihnachten. Am Donnerstag und Freitag war die Innenstadt zeitweise zum Bersten gefüllt. Und auch in der Peripherie waren die Parkplätze fast komplett besetzt. Zufriedene, gut gelaunte Menschen nutzen ihre freien Tage, um Gutscheine und Bargeld, die unterm Weihnachtsbaum gelegen haben, in die Läden zu tragen.

Am Marienplatz drehten sich die Kinderkarussells und die Imbissstände in der Westernstraße sowie die Cafés und Gastronomiebetriebe hatten auch gut zu tun. Die City als Erlebnismeile: Hier kann Paderborn als Oberzentrum immer noch punkten. Noch.

In Paderborn gibt es aktuell im Einzelhandel ein munteres Kommen und Gehen. Ein Problem, das man hier nicht alleine hat. Jede Stadt hat mit Fluktuation zu kämpfen. Auch Bielefeld – das zweite Oberzentrum in OWL und großer Konkurrent – ist davor nicht gefeit. Trotz Shopping-Tempel »Loom«, der vor einem Jahr eröffnet hat und als Magnet versprochen wurde, gibt es in der dortigen Bahnhofstraße kaum Konstanz. Prominentes Beispiel: An diesem Samstag schließt der S. Oliver Store. Auf den Schaufenstern wirbt das Modeunternehmen damit, dass sich der nächste Store in Paderborn befindet. Eine nette Werbung.

Doch auch an der Pader ziehen graue Wolken auf. Eine Nachricht, die kurz vor Weihnachten für Schlagzeilen sorgte, hat viele Paderborner sehr getroffen: Mit dem Ende der Buchhandlung Linnemann gehen eine Institution und ein Stück Paderborner Geschichte zu Ende. Die Menschen trieb dabei weniger die Sorge um, dass man in Paderborn künftig kein Buch mehr kaufen könne. Vielmehr wurde mit der Nachricht plötzlich anhand eines prominenten und beliebten Unternehmers mehr als deutlich, dass der Handel vor eklatanten Her­ausforderungen steht und das Verbraucherverhalten maximalen Einfluss auf die Zukunft der Innenstadt hat.

Werbegemeinschaft braucht starken Vorstand

Die Auswirkungen des Kaufverhaltens bekommen übrigens auch andere Traditionshäuser, die den Paderborner Einzelhandel so unverwechselbar machen, zu spüren. Sie haben aber mitunter andere Voraussetzungen, die einen solch krassen Schritt derzeit nicht notwendig machen. Die bange Frage bleibt aber: Wer ist der Nächste?

Optimistisch stimmt der Blick in die Rosenstraße, die Grube und auf den Kamp. Trotz aller Probleme gibt es dort immer wieder neue zarte Pflänzchen, die hoffnungsvoll stimmen, dass die Innenstadt weiter mit Leben erfüllt wird. Großes Engagement, Kreativität, Unternehmergeist und Ausdauer sind da wohl die wichtigsten Faktoren, die hier für den nötigen Erfolg sorgen.

2019 wird es zeigen: Die ersten digitalen Projekte im Einzelhandel sind in Vorbereitung. Hier braucht es dringend Impulse, um das Einkaufserlebnis modern auszubauen. Die Werbegemeinschaft muss nach dem Ausscheiden der langjährigen und verdienten Vorsitzenden Anne Kersting einen neuen starken Vorstand wählen. Der ist nötig, um die Fragen rund um das Thema Verkaufsoffene Sonntage und einheitliche Öffnungszeiten in der City verbindlich zu klären. Handel hat mit Handeln zu tun. Das ist jetzt gefragt – und zwar mehr denn je.