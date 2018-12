Thomas Philipzen, Jochen Rüther und Harald Funke (von links) verkörpern drei unterschiedliche Charaktere und werfen sich in »Storno« geschickt die Bälle zu – damit begeistern sie seit Jahren das Publikum in der Paderhalle. Foto: Michael Welling

Von Michael Welling

Zum vergangenen Jahreswechsel sahen rund 7000 Besucher den unterhaltsam-bissigen Rückblick von Thomas Philipzen, Harald Funke und Jochen Rüther, und so verwundert es nicht, dass die Paderhalle auch für ihr aktuelles Programm »Storno 2018« gleich für zwei Auftritte wiederum ruckzuck ausverkauft war.

Jeder spielt seine ihm eigene Rolle

Ein Geheimnis ihres Erfolges liegt sicher in den unterschiedlichen Charakteren der drei Künstler, die sich geschickt die Bälle zuwerfen und so wesentlich abwechslungsreicher und vielfältiger sein können als ein Solo-Kabarettist. Jeder spielt seine ihm eigene Rolle: Jochen Rüther den Intellektuellen, Thomas Philipzen den quirlig-wuseligen Typ und Harald Funke den naiv-komischen. Rund 1800 Zuschauer ließen sich am Donnerstagnachmittag und Abend von faszinierendem Sprachwitz, urkomischer Mimik, skurrilen Wortspielen, aber auch Kalauern und Liedern faszinieren. Die drei machen wie gewohnt einen rasanten Ritt durch die Politik der vergangenen Monate. Besonders traurig sind sie über »Angies« Ende als CDU-Vorsitzende: »Sie hat die Karre selbst in den Dreck gefahren und gleich die Handwerker bestellt; die Karrenbauer« frotzeln sie. Die CDU sei halt noch nicht reif für einen Mann an der Spitze. Auch der heiße Sommer ist natürlich ein Thema. »Auf der Weide gaben die Kühe schon H-Milch«, macht Funke die Dramatik deutlich, während Philipzen dank der luftigen Kleidung seiner Mitmenschen beobachtet hat: »Verhungern tun wir nicht.«

Und dann geht es über Mikroplastik in den Gewässern schnell ins Persönliche, denn Jochen Rüther vermutet beim Wort »Mikroplastik« eine besondere Form des Verhütungsschutzes bei Harald Funke. Natürlich geht es auch um die Kommunikation per Smartphone und WhatsApp, die das persönliche Gespräch abzulösen droht. Philipzen erzählt von seinem Sohn, der ihn aus dem Taxi geschrieben habe, dass er gerade gekotzt habe, verbunden mit der Frage, wo er, der Vater, denn gerade sei. Philipzen schreibt zurück: »Auf der Rückbank.«

Es gibt auch wieder musikalische Einlagen

Natürlich gibt es auch wieder musikalische Einlagen, etwa eine herrliche Abba-Persiflage von Harald Funke, begleitet von Rüther am Flügel und Philipzen an der Gitarre. Aus »Fernando« wird da »Zalando« und die Ehefrau, die ständig bestellt, bis die Kreditkarte glüht, entsprechend gewürdigt: »Corinna takes it all, der Schrank ist doch schon voll.« Der A-capella-Gesang über die Krankenhausreform seziert messerscharf die Missstände in der Pflege. Gelobt wird die prophetische Gabe von Bundestrainer Jogi Löw, der das Abschneiden der deutschen Mannschaft bei der WM exakt vorhergesagt habe: »Wir werden als erste zurückkehren!« Selbst Versprecher und kleine Hänger wurden unter dem Gelächter des Publikums geschickt in die Bühnenhandlung einbezogen. So wird »Ferkel schreddern« statt »Küken schreddern« zum Running Gag des Abends. Traditionell gibt es zum Schluss wieder ein »Theaterstück«, diesmal bediente man sich bei der »West Side Story«, um die Groko gehörig durch den Kakao zu ziehen. Zwei Zugaben später gab es tosenden Schlussapplaus für gut zwei Stunden bester Unterhaltung auf hohem Niveau und mit jeder Menge schräger Einfälle.