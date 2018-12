Der Verband teilt mit, dass die Gefahr nicht nur vom Feuerwerk selbst ausgeht: »Gehen Sie verantwortungsbewusst und nicht unter Alkoholeinfluss mit Feuerwerk um. Werfen Sie Feuerwerkskörper nicht unkontrolliert oder auf Personen, aus Fenstern oder von Balkonen.« Kinder sollten selbst höchstens für sie geeignetes Feuerwerk unter Aufsicht entzünden dürfen.

Nur Feuerwerksartikel mit BAM-Kennzeichnung verwenden

Die Feuerwehren des Kreises raten, nur Feuerwerksartikel mit BAM-Kennzeichnung zu verwenden. Das Bundesamt für Materialprüfung (BAM) testet diese und vergibt eine Prüfnummer, die auf der Verpackung aufgedruckt ist. Der Import von Feuerwerksartikeln ohne BAM-Kennzeichnung (so gennannte »Polen-Böller«) sei nicht nur gefähhrlich, sondern auch strafbar. »Manipulation oder Eigenherstellung von Feuerwerkskörpern ist lebensgefährlich«, betont der Verband der Feuerwehren im Kreis Paderborn.

Nutzer sollten zudem die Bedienungsanleitung und Aufdrucke am Artikel genau beachten. Feuerwerkskörper der Klasse II dürfen nur im Freien gezündet werden – »und niemals in der Hand«, betont der Verband. Kanonenschläge und Böller sollten am besten auf dem Boden und in ausreichendem Abstand zu Menschen entzündet werden. Um schwere Unfällen zu vermeiden, dürfen Feuerwerksraketen niemals aus der Hand gestartet werden. Stattdessen könnten dafür beispielsweise in einem Getränkekasten abgestellte, leere Glasflaschen genutzt werden. Richtig ausgerichtet könne so sehr einfach eine ungehinderte Flugbahn eingestellt werden, ohne dass die aufsteigende Rakete an Personen, Gebäude, Bäume oder andere Hindernisse gerät.

Wer Feuerwerkskörper zündet, sollte bedenken, dass Straßen freigehalten werden. Hier müssen unter Umständen Rettungswagen oder die Feuerwehr vorbei. Nutzer sollten darauf achten, dass weder Personen noch die nähere Umgebung Schaden davon tragen könnte. Brennbare Gegenstände wie Gartenmöbel sollten aus der unmittelbaren Nähe von Gebäuden entfernt werden, Mülltonnen sollten geschlossen sein.

Fenster- und Lüftungsöffnungen schließen

»In der Silvesternacht empfiehlt es sich zudem, alle Fenster- und Lüftungsöffnungen zu schließen, damit verirrte Feuetwehrkörper nicht zu Brandstiftern werden«, rät die Feuerwehr. Außerdem sollten vorsorglich Wasser oder Feuerlöscher bereit stehen.

Sollte es dennoch zu einem Schadensfall kommen, sollten die Wunden mit Wasser gekühlt und steril abgedeckt werden. Löschversuche von Bränden sollten nur unternommen werden, wenn eine eigene Gefährdung ausgeschlossen werden kann. Die Türen zum Brandraum sollten Betroffene wenn möglich verschließen und alle Personen sollten die Wohnung verlassen. Feuerwehr und Rettungsdienst können über den Notruf 112 verständigt werden.