Von Ingo Schmitz

Die erste DSDS-Sendung, in der aus zahlreichen Bewerbern die Talente ausgefiltert werden, wird am Samstag, 5. Januar, 20.15 Uhr beim Sender RTL gezeigt. Zweimal pro Woche wird man dann Oana im Fernsehen sehen. Bis zum Finale Ende April. Doch bis zur ersten Ausstrahlung war es ein weiter Weg.

Als Oana Nechiti im März 2018 mit Schauspieler Bela Klentze in der TV-Show »Let’s Dance« startet , ist sie frohen Mutes: Es ist ihre sechste Teilnahme als Trainerin. Doch dann verletzt sie sich beim Aufwärmen. Es gab Tränen, sie brach die Staffel ab. »Doch wenn man an sich glaubt, geht es irgendwie weiter«, sagt die 30-jährige Mutter eines sechsjährigen Sohnes.

Entscheidung für den Sohn, aber gegen Let’s Dance

Nikolas, der im Sommer eingeschult wurde, war es auch, warum sich Oana im Laufe des Jahres schweren Herzens dazu entschied, nicht mehr bei der RTL-Tanzshow anzutreten. »Eigentlich hatte ich das Gefühl, dass ich bei Let’s Dance noch nicht zu Ende gearbeitet habe. In all den Jahren bin ich mit Let’s Dance gewachsen. Ich habe dort Deutsch gelernt, Disziplin und Pünktlichkeit. Die Entscheidung, nicht mehr zum Team zu gehören, hat mich viel Überwindung gekostet.«

Doch wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue. So war es auch bei Oana. Plötzlich klingelte im Oktober 2018 das Telefon. Der für DSDS zuständige RTL-Mitarbeiter unterbreitete ein für die junge Frau unglaubliches Angebot und kündigte seinen Besuch in der Tanzschule in Elsen an. »Zwei Tage später saß er hier bei uns. Ganz ehrlich: An solch eine Chance denkt man nicht einmal im Traum«, erzählt Oana. Wichtig war für sie, ihre genaue Aufgabe bei DSDS zu definieren. Und da sei man sich sehr schnell einig geworden. »Bei mir geht es nicht darum, ob die Sängerinnen und Sänger die Töne treffen. Ich beurteile Ausdruck, Bühnenpräsenz, Bewegung, Emotionalität und Gestik der Kandidaten.«

Erster Kontakt mit den Superstars

Zwei Wochen später war der erste Drehtag und damit auch die Begegnung mit den Promis. Eine Dame gegen drei Männer? Und dann noch Dieter Bohlen mit seinen Sprüchen – kann das gut gehen?

»Sehr gut sogar. Wir alle gehen auf Augenhöhe miteinander um.« Oana Nechiti ist sehr zufrieden. Zu Sänger Xavier Naidoo hat die Tänzerin schon lange eine besondere Beziehung. »Er begleitet mich seit vielen Jahren musikalisch. Mit seinen Liedern hat er mir die deutsche Sprache schmackhaft gemacht. Jetzt neben ihm in der Jury zu sitzen sei eine Ehre. Aber vor Ehrfurcht erstarre sie nicht. »Für mich ist das einfach pure Freude und Neugierde, mit ihm zusammen zu arbeiten.«

Jury-Mitglied Pietro Lombardi, selbst ehemaliger DSDS-Gewinner, kennt Oana Nechiti schon länger persönlich. Er ist einige Male bei Let’s Dance gewesen. »Er ist ehrlich und herzlich. Er hat verstanden, dass die Arbeit erst dann anfängt, wenn man DSDS gewonnen hat«, lobt sie den 26-Jährigen, der schon etliche Erfolge hatte.

Oana Nechiti hört auf Dieter Bohlens

Und was ist mit Bohlen, der an der vorherigen DSDS-Jury kaum ein gutes Haar ließ? »Ich bin dankbar für seine Tipps und nehme sie auf. Ich bin bereit zu lernen«, sagt Oana, die sich selbst als harte Kritikerin sieht. Darauf werden sich auch die Kandidaten einstellen müssen. Wobei Oana sicher ist, dass das Publikum einige sehr starke Bewerber präsentiert bekommt.

Alle Dreharbeiten, auch für den so genannten Recall in Thailand, sind im Kasten. »Es war anstrengend. Wir drehen unglaublich viel am Tag, permanent läuft die Kamera, man gibt Interviews«, erzählt die 30-Jährige. Seit einigen Tagen zeigt RTL den witzigen DSDS-Trailer, in dem auch Oana zu sehen ist.

Papa Erich kümmert sich um den Sohn

Und was macht Sohn Nikolas? Um den kümmert sich Papa Erich Klann. »Das war eine sehr intensive Zeit mit meinem Sohn. Wir sind aber froh, dass die Mama wieder zuhause ist. Denn die kann richtig gut kochen«, sagt Erich und schaut seine Oana liebevoll lächelnd an.

Auch in der Tanzschule in Elsen gibt es neue Entwicklungen: So haben die beiden Profitänzer jetzt einen Leistungsstützpunkt für Kinder im Bereich Hiphop und Bühnentanz eingerichtet. »Wir wollen dem ambitionierten Nachwuchs etwas von unseren Erfahrungen mitgeben.« Darüber hin­aus sind Oana und Erich engagiert, um selbst gute Tänzer und Choreographen für Wochenend-Workshops nach Paderborn zu holen.

Neues Standbein: Vermittlung von Show-Tänzern

Und noch ein Standbein haben sie sich aufgebaut: Mit ihrer neuen Agentur vermitteln sie Tänzer für Show-Acts und TV-Veranstaltungen. Schon jetzt haben sie 50 Tänzer und neun Choreographen in ihrer Kartei, die zum Beispiel auch für große Konzert-Tourneen engagiert werden können. Und was macht Erich Klann bei Let’s Dance 2019? »Ich wäre gerne wieder mit dabei«, sagt er. Die Würfel seien aber noch nicht gefallen. Bis dahin hilft nur eins: RTL einschalten und Oana im TV erleben. Oder in Elsen die Tanzschule besuchen!

Daten und Fakten zur Sendung

»Deutschland sucht den Superstar« geht am 5. Januar 2019 in die 16. Runde: Neben Jurorchef und Erfolgsproduzent Dieter Bohlen nehmen der erfolgreiche deutsche Musiker Xavier Naidoo, die aus »Let’s Dance« bekannte Profitänzerin Oana Nechiti und der erfolgreiche Sänger und »DSDS 2011«-Gewinner Pietro Lombardi hinter dem Jurypult Platz. Gesucht werden Gesangstalente aller Musikrichtungen. Die Jurycastings fanden in der 16. Staffel in Lochau am Bodensee, in Königswinter bei Bonn und im Hanse Gate Hamburg statt. Die 120 Kandidaten, die in den Casting-Shows einen der ersehnten gelben Recallzettel erhalten haben, mussten ihr gesangliches Können im Recall in Ischgl unter Beweis stellen.

Die besten 25 Kandidaten reisten anschließend zum Auslandsrecall nach Thailand, wo sie im dichten Urwald und am malerischen Traumstrand um ihren Einzug in die Live-Mottoshows gekämpft haben. Diese Shows sind bereits alle gedreht. Die drei Live-Motto-Shows und das große Live-Finale finden im April statt. Dort treten schließlich die besten zehn Sänger und Sängerinnen gegeneinander an, um das Publikum zu überzeugen. Per Telefon und SMS entscheiden die Zuschauer, wer Superstar 2019 werden soll.