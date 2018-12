Die zunehmende Zahl an Messerattacken spiele auch im Kreis Paderborn eine Rolle, sagte Kornfeld. Damit erinnerte er unter anderem an den jüngsten Fall, bei dem im Oktober ein 74-jähriger Mann in Bad Lippspringe auf offener Straße lebensgefährlich verletzt worden war. Der 31-jährige mutmaßliche Täter konnte später festgenommen werden. Er wurde in die Psychiatrie eingewiesen.

Gewalttaten mit Messer werden künftig einzeln erfasst

Künftig, so Kornfeld, sollen Gewalttaten, bei denen ein Messer eine Rolle spielte, separat erfasst werden. Häufig handele es sich bei den Beschuldigten um Intensivtäter.

Auch für die Polizeibeamten stellten die Messer eine besondere Gefahr dar. Es gebe zwar einen Stichschutz, aber auch der habe Grenzen.

Eine große Bedeutung habe das Paderborner Haus des Jugendrechts, dass sich insbesondere mit jungen Straftätern befasse. Ziel sei es hier, kriminelle Karrieren möglichst früh zu brechen.