Näher dran war keiner: Entschärfer Karl-Heinz Clemens und seine Kollegen haben die Bombe mit ihren 1,5 Tonnen Sprengstoff gesichert und transportfähig gemacht. Ein brenzliger Moment, in dem ganz Paderborn den Atem angehalten hat. Danach wurde die Bombe per Kran über das Haus gehievt und dann auf einem Lastwagen verladen.

Von Dietmar Kemper

Paderborn (WB). Jeder Fußballspieler der 1. und 2. Bundesliga weiß genau, wie viele Tore er in seiner Karriere geschossen hat. Wenn man den Bombenentschärfer Karl-Heinz Clemens nach seiner Ausbeute fragt, winkt er ab: »Ich führe keine Statistik darüber. Ich habe keine Ambitionen, nach außen zu tragen, ob es 50 oder 100 sind.« Aber so bescheiden Clemens auch ist, die Bombe vom 8. April 2018 wird er sein Leben lang nicht vergessen.

»Nur alle fünf, zehn Jahre bekommt man diesen Bombentyp zu Gesicht«, erzählt der 57-Jährige rückblickend. Gemeint ist der Blindgänger HC 4000 mit 1,8 Tonnen Gewicht und 1,5 Tonnen Sprengstoff, der am 29. März bei Bauarbeiten in der Nähe der Universität entdeckt worden war und Paderborn tagelang in Atem hielt. Betroffen war nicht nur die Familie, auf deren Grundstück am Peter-Hille-Weg die Bombe lag. Paderborn erlebte die größte Räumungsaktion in der Nachkriegsgeschichte, mehr als 26.000 Bewohner mussten am 8. April ihre Wohnungen und Häuser verlassen, zudem wurden Patienten und ältere Menschen von vier Krankenhäusern und Heimen sowie einem Hospiz verlegt.

Glückwünsche zur Entschärfung und zum Geburtstag

Hier schwebt die Bombe über Foto: WB Hier schwebt die Bombe über Foto: WB

»Ich habe erst mal tief durchgeatmet«, erinnert sich Clemens an den Moment, als er erfuhr, um welche Bombe es sich handelte. Eine nämlich, die im Umkreis von 500 Metern alles Leben vernichtet hätte. Weil er am 8. April Geburtstag hatte, wollte der Experte des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Westfalen-Lippe an diesem Abend mit Familie, Freunden und Bekannten gemütlich feiern. Daraus wurde nichts, aber Glückwünsche erhielt Clemens trotzdem – wegen der geglückten Entschärfung. Um 17.03 Uhr war die Bombe nach eineinhalb Stunden unschädlich gemacht. Als die Bewohner zurückkehren konnten und das dreiköpfige Entschärferteam abrückte, »nahm mich eine Frau in den Arm und sagte ›Vielen Dank!‹«, schildert Clemens Eindrücke aus der Phase, in der überall Erleichterung herrschte. Natürlich auch bei ihm. Angespannter als sonst sei er schon gewesen.

»Geschafft!«: Karl-Heinz Clemens mit dem Artikel aus der E-Zeitung des WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATTES. Foto: Dietmar Kemper »Geschafft!«: Karl-Heinz Clemens mit dem Artikel aus der E-Zeitung des WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATTES. Foto: Dietmar Kemper

In seiner Heimatstadt Paderborn hatte Clemens schon einige Bomben unschädlich gemacht, im Benhauser Feld, an der Elsener und der Neuhäuser Straße zum Beispiel. »Ich möchte den Menschen ein Stück mehr Sicherheit geben, Spuren des Zweiten Weltkriegs beseitigen«, beschreibt Clemens seine Motivation. Wenn er arbeitet, darf er keinen Fehler machen, sonst würde der Zweite Weltkrieg abermals Leid und Zerstörung bringen.

3000 Sprengbomben

In dem 1949 erschienenen Buch »Paderborn: Werden, Untergang, Wiedererstehen« wird geschildert, dass allein beim Luftangriff vom 27. März 1945 zwischen 17.27 und 17.55 Uhr bis zu 3000 Sprengbomben, 60.000 Stabbrand- und 15.000 Phosphorbrandbomben auf die Stadt niederprasselten. Die gefährlichen Hinterlassenschaften wurden in den Jahren nach 1945 weitgehend beseitigt, aber einige lauern sicher noch bis zu acht Meter tief im Boden. Vibrationen im Erdreich und Materialermüdung wie ein Federbruch können Selbstdetonationen auslösen. Wird in einem Baugebiet ein Blindgänger entdeckt, beginnt Karl-Heinz Clemens zu recherchieren. Um welchen Bomben- und Zündertyp handelt es sich?

Wegen der besonders großen Bombe am Peter-Hille-Weg arbeitete Clemens diesmal nicht nur mit seinem festen Partner für den Regierungsbezirk Detmold, Gerd Mathee, sondern auch mit Rainer Woitschek aus Westheim zusammen. »Jeder nahm sich einen der drei Zünder vor«, blickt Clemens noch einmal zurück: »Ein Zünder war abgeschert, ein anderer deformiert. Am Ende ist es aber besser gelaufen als zuerst gedacht.« Erleichtert waren nicht nur seine Frau Gudrun und die drei erwachsenen Kinder. Auch Bürgermeister Michael Dreier atmete auf. Der kam mit ein paar Flaschen Bier und stieß mit dem Eigentümer des Grundstücks, den Entschärfern und Ordnungsamtsleiter Gerd Olschewski an.

Nach der Entschärfung mental geschafft

Nach einer Entschärfung ist Clemens mental geschafft. Er fühlt sich dann so, als wäre er einen Halbmarathon gelaufen oder hätte 90 Minuten lang auf dem Fußballplatz Gas gegeben. Der Truppführer erzählt, dass die erste und letzte Bombenentschärfung bei den Kollegen in Erinnerung blieben. Bei ihm werde das definitiv die vom 8. April 2018 werden – auch wegen der enormen Resonanz in den Medien und in der Bevölkerung. »Als ich am Tag danach Zeitungen für die Kollegen mitbringen sollte, wurde ich am Bahnhof gleich angesprochen«, weiß er noch. Die gewaltige Weltkriegsbombe wird im Stadtmuseum ausgestellt. Wenn es so weit ist, will Clemens mal hingehen – zu seiner Bombe.