Beim Thema Bauen ist wie auch beim Fußball jeder ein bisschen Experte. Das macht sich die Stadt Paderborn in Sachen Stadthaus zunutze. Nachdem das Bürgerbegehren, das nach viel Hin und Her auf die konsensfähige Frage »Wollen Sie die neue Verwaltung billiger bauen?« reduziert wurde, Erfolg hatte, wird Gemeinsinn ganz groß geschrieben. Schon beim Abriss des Altbaus, der mit 1,1 Millionen Euro veranschlagt war, krempeln die Paderborner die Ärmel hoch und packen tatkräftig mit an. So senken sie die Kosten um nicht für möglich gehaltene 800.000 Euro.

Samstag für Samstag rücken sie mit Schubkarren, Spitzhacken, und Schaufeln zum Arbeitseinsatz an. Wer auf 80 Stunden ehrenamtlichen Einsatzes im Jahr kommt, soll künftig eine Ermäßigung von 8 Prozent auf die Verwaltungsgebühren erhalten. Ausgediente Türgriffe, Waschbecken, Kleiderhaken und Leuchten werden obendrein direkt einer neuen – privaten – Verwendung zugeführt.

Der Spaß an der Gemeinschaft wächst zusehends. Die katholischen Frauenverbände, die auf jahrzehntelange Erfahrung bei der Versorgung der Libori-Gäste im Komagarten zurückgreifen können, organisieren im Wechsel die Verpflegung der Freiwilligen.

Neue Ideen zur Schützenhof-Küche

Die Schützen denken in Sachen Schützenhof-Küche noch einmal ganz neu und setzen auf ein innovatives Modellprojekt. Die für den Schützenhof veranschlagten Sanierungskosten in Höhe von einer Million Euro dürfen nun dem Stadthaus zu Gute kommen. Schnell ist eine alternative Lösung für die Bewirtung gefunden: Der PBSV eröffnet eine Outdoorküche auf der heißen Bank der Königsplätze. »Weniger ist mehr«, freut sich Oberst Thomas Spieker, der gerne auch mal persönlich die Grillzange in die Hand nimmt. »Schließlich sind wir hier direkt im Herzen der Stadt.« Mittags kommen die Schüler mangels Caterer in Heerscharen, um hier ihre Pause zu genießen.

Die Schützen mit ihrer neuen Küche auf dem Königsplatz. Die Schützen mit ihrer neuen Küche auf dem Königsplatz.

Die Stadt lässt die Gebäude auf den Königsplätzen abreißen. Endlich wird das Areal seinem Namen gerecht: Alle Veranstaltungen des PBSV werden hierher verlegt – vom Schützenfest, über den Lichtmessball bis zum Herrenabend gibt es immer wieder ein prunkvolles Stelldichein der Majestäten.

Der Hauptmann als Standbild

Kämper-Hauptmann Jürgen Lutter steht erneut Modell: Nach dem großen Erfolg mit der Krippenfigur für den Dom wird nun ein lebensgroßes Reiterstandbild von ihm angefertigt und am Eingang zu den Königsplätzen aufgestellt. Beim Vorbeimarsch kann sich Lutter nun selbst grüßen.

Nachdem das Paderborner Schützenwesen zum immateriellen Weltkulturerbe ernannt worden ist, wird der Schützenplatz zum Open-Air-Museum umfunktioniert. Als das Fernsehen vor Ort ist, um über die Sensation zu berichten, wird Dr. Maria Rodehuth, bisherige Geschäftsführerin der Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft, als Moderatoren-Talent entdeckt. Sie wird für die neue Koch-Show »Küchen-Container-Schlacht« verpflichtet.

Kopfschmuck zum Bundesschützenfest

Wenn es ums Schützenwesen geht, kommt man an Schloß Neuhaus nicht vorbei. Dort wird im September das großartige Bundesfest der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften mit Zehntausenden Gästen gefeiert.

So sieht der Neuhäuser Kopfschmuck aus. So sieht der Neuhäuser Kopfschmuck aus.

Kurz zuvor entdeckt Oberst Michael Pavlicic in bislang unbekannten Neuhäuser Schriften aus dem 13. Jahrhundert, dass die damaligen Beschützer der Residenz im Dienst gelb-grüne Perücken in Hahnenkamm-Optik trugen. Beim Bundesfest treten die Neuhäuser Schützen geschlossen mit diesem Kopfschmuck an. Der Erlös aus dem Perücken-Verkauf wird für das neue Stadthaus gespendet.

Politiker im Wahlkampfmodus

Das Sankt-Johannisstift führt eine Warteliste ein: für Politiker. Nach dem Besuch des Altenheims von Kanzlerin Angela Merkel im Sommer, der bundesweit für Schlagzeilen sorgte, wittern nun Volksvertreter die Chance, sich öffentlichkeitswirksam als Anwälte der älteren Menschen und des Pflegepersonals darzustellen. Fast wöchentlich klingelt seitdem beim Vorstandssprecher des Sankt-Johannisstifts, Martin Wolf, das Telefon und Politiker aller Parteien bitten ihn, das Altenheim besuchen zu dürfen. Schließlich seien die Europa- und Kommunalwahl nicht mehr fern. Wenn Wolf ablehnt, versuchen sie ihn doch noch zu überreden – mit Angeboten wie

»Ich bringe den Kuchen selbst mit« oder »Zehn Minuten reichen mir schon«. So manches Mal seufzt Wolf nach zähen Gesprächen: »Die sind selber Pflegefälle.« Eine Umfrage unter den Bewohnern ergibt schließlich ein klares Bild. »So viel Kuchen kann ich gar nicht essen«, sagt eine Frau, und ein 100-jähriger Mann ergänzt: »Ich dachte, wenigstens im Heim hätte ich meine Ruhe.« Deshalb einigt sich die Johannisstift-Führung auf die Warteliste. Diesbezüglich wird ein besonders dreister Fall bekannt. Carsten Linnemann versucht, sich mit einem Trick Vorteile zu verschaffen und auf der Warteliste weiter nach oben zu rutschen. Für das »Entgegenkommen« verspricht er kostenlose handsignierte Exemplare seines Buches »Die machen eh, was sie wollen« – allerdings vergeblich.

Mediatoren-Kommission für Theaterhefte

Zur Entlastung der Paderborner Ermittlungsbehörden verständigen sich Kultureinrichtungen und Parteien darauf, Spielzeithefte und Programm-Flyer künftig einer unabhängigen Mediatoren-Kommission vorzulegen, bevor sie in Druck gehen und verteilt werden. So soll verhindert werden, dass zum Beispiel naturkundliche Führungen zu den Nistplätzen von Rotkehlchen oder den Fundstellen von Braunkappen-Pilzen als Anstiftung zur Volksverhetzung verstanden werden könnten. Die Kommission soll einschreiten, wenn der Verdacht besteht, dass Fakten willkürlich miteinander vermischt werden. »Es kann nicht sein, dass im Theater das Stück ›Biedermann und die Brandstifter‹ gespielt wird, wenn am selben Tag Herr Gauland die Feuerwehr-Leitstelle besucht«, erläutert Dompropst Joachim Göbel, der zum Vorsitzenden des Gremiums gewählt worden ist. Derartige Terminkollisionen gelte es zu vermeiden.

Doppelspitze oder Dreigestirn

Die größte Überraschung 2019 ist das Geständnis von Paderborns Bürgermeister Michael Dreier. Viele hatten es vermutet, nun gibt er es endlich zu: Um die vielen Termine und Festivitäten besuchen zu können, hat er seinen bislang geheim gehaltenen Zwillingsbruder engagiert. Bei der nächsten Kommunalwahl wollen Dreier und Dreier als »doppeltes Bürgermeisterchen« antreten. Die Düsseldorfer Landesregierung lehnt die Paderborner »Doppelspitze« ab und verweist auf das Beispiel Köln: wenn Arbeitsteilung, dann nur als Dreigestirn!

In diesem Sinne wünscht Ihnen die Redaktion ein humorvolles und gut gelauntes Jahr 2019!