Von Lars Rohrandt

»5 mal 2« lautet das Motto für den Online-Jahresrückblick des WESTFALEN-BLATTES 2018. Wo haben Sie am meisten reingeklickt? Wir stellen hier jeweils die zwei Beiträge vor, die am häufigsten gelesen oder gesehen wurden – als Artikel, Fotostrecke und Video auf westfalen-blatt.de sowie als Posting bei Facebook und Instagram.

Artikel

1. Schauspieler Rolf Zacher gestorben

Rolf Zacher spielte in mehr als 200 deutschen Fernsehfilmen und Serien. Mit der Rolle des Kleinganoven »Henry« in »Endstation Freiheit« (1980) wurde der gebürtige Berliner einem größeren Publikum bekannt und erhielt für diesen Film zwei Jahre später den Bundesfilmpreis in Gold. Der gebürtiger Berliner wurde 76 Jahre alt. Er starb am 3. Februar. Das WESTFALEN-BLATT hatte aus dem Umfeld der Familie vom Tod des Schauspielers erfahren.

2. Fliegerbombe gefunden – größte Evakuierung der Paderborner Geschichte

»In Paderborn ist bei Bauarbeiten in der Nähe der Universität eine Bombe gefunden worden. Entschärft werden soll die Bombe am Sonntag, 8. April, ab 8 Uhr. 26.300 Menschen sind betroffen«, lautete der Vorspann unserer Auftaktberichterstattung zu dem Thema, das bis zur Entschärfung der Fliegerbombe stets auf großes Interesse stieß.

Fotostrecken

1. Das Sturmtief »Friederike« hat am 18. Januar für massive Behinderungen im Kreis Paderborn gesorgt.

Fotostrecke Foto: Jörn Hannemann

2. Auf die Schützen ist auch wieder Verlass. Zielsicher klickten sie sich durch die Fotos vom Kreisschützenfest des Altkreises Büren:

Fotostrecke Foto: Oliver Schwabe

Videos

1. Das Interesse an der Eröffnung der sogenannten A-30-Nordumgehung in Bad Oeynhausen war riesig. Schließlich hatte es nur wenige Jahrzehnte gedauert, bis es soweit war. Bei uns konnten sich Interessierte schon vor dem 9. Dezember ein Bild von dem neuen Autobahnstück machen – auch aus der Luft.

2. Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Benhauser Straße in Paderborn:

Facebook

1. Ein Video aus Nieheim machte hier das Rennen.

2.

Über eine Schweinerei anderer Art berichteten wir aus Detmold.

Instagram

1. Die Demonstration gegen einen Aufmarsch von Rechtsradikalen in Bielefeld war groß. Unser Posting dazu hatte 2018 die größte Reichweite.

2. Zum Abschluss wird es kuschelig: Mister O'Lui hat viele Fans.