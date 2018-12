So sah es im vergangenen Sommen am Lippesee in Sande aus: Der »Salitos Beach« am Eisklang war stets gut besucht. Foto: Jörn Hannemann

Paderborn (WB/itz). Am Neujahrstag werden mutige Schwimmer gesucht: Am Lippesee in Paderborn-Sande wird so früh wie nie zuvor die Badesaison eröffnet. Alle, die abgebrüht genug sind, ihre Zehen und noch etwas mehr ihres Körpers ins kalte Wasser zu halten, sind willkommen.

»Das wird ein großer Spaß«, meint Veranstalter Steven Patzke, der sich auf mindestens 40 Schwimmerinnen und Schwimmer sowie bis zu 300 Zuschauer eingestellt hat. Treffpunkt ist das Eiscafé Eisklang, wo sich im vergangenen Sommer am »Salitos Beach« etliche Sonnenhungrige zum Baden getroffen haben.

Wer am Neujahrstag seinen Kater verscheuchen will, sollte sich also nach Sande bewegen. Beginn ist um 12 Uhr. Dann treffen die ersten Teilnehmer ein. Damit keiner unvorbereitet ins Wasser geht, gibt es von 12.30 Uhr an ein Warm Up mit Aufwärmgymnastik.

Das Anbaden im Lippesee findet dann um 12.50 Uhr statt – und zwar einmalig. Danach sind am Neujahrstag keine weiteren Badezeiten vorgesehen. »Egal, wie lange man es im Wasser aushält: Jeder darf mitmachen«, sagt Steven Patzke. Der Veranstalter freut sich, wenn auch einige Gäste im Kostüm kommen.

Im Anschluss dürfen sich die Besucher bei heißen Getränken, Pommes und Würstchen aufwärmen.