Rettungsdienst und Feuerwehr Paderborn hatten in der Neujahrsnacht etliche Einsätze. Foto: Ingo Schmitz

Am Montag um 11.13 Uhr wurde die Feuerwehr Paderborn zu einer Ölspur alarmiert. Die Spur verlief vom der Kreuzung Löffelmannweg/Hermann Kirchhoff Straße über Am Bischofsteich bis zur Hathumarstraße. 15 Einsatzkräfte der Wache Nord und der freiwilligen Einheit Stadtheide streuten diese Ölspur ab.

Eine weitere Ölspur wurde um 12.03 Uhr vermeldet. Diese war im Bereich der Halbstädter Straße. Nach einer ersten Erkundung konnte das tatsächliche Ausmaß der Ölspur festgestellt werden: Sie reichte vom Südring bis zum Frankfurter Weg. Diese Ölspur streuten Einsatzkräfte der Wache Süd und der freiwilligen Einheit Stadtmitte ab. Bei beiden Ölspuren unterstützte der ASP mit einer Kehrmaschine die Einsatzkräfte der Feuerwehr. Die Verursacher konnten ermittelt werden.

Auto brennt auf Firmenparkplatz

Um 13:37 Uhr alarmierte der Pförtner eines Betriebes an der Marienloher Straße die Feuerwehr. Ein auf dem Betriebsgelände abgestellter Wagen war aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Mit einem C-Rohr konnte der eingesetzte Angriffstrupp den Brand ablöschen.

Zu einem Heckenbrand wurde die Feuerwehr um 18.44 Uhr alarmiert. Im Bereich Detmolder Straße, Höhe des Traktoren-Museums brannte ein Teil einer Hecke. Der Brand konnte vom Eigentümer mit einem Gartenschlauch selbst gelöscht werden. Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch. Ursache war vermutlich ein Feuerwerkskörper.

Defekter Gabelstapler löst Einsatz aus

In einer Lagerhalle an der Karl Schurz Straße hatte um 20.31 Uhr ein Mitarbeiter Brandgeruch sowie eine leichte Verrauchung festgestellt. Zu diesem Einsatz rückten der Löschzug der Wache Nord, das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Wache Süd, die freiwillige Einheit Stadtheide sowie der Einsatzführungsdienst aus. In der Halle konnte schnell durch einen Trupp die Ursache für die Verrauchung festgestellt werden. Eine defekte Batterie eines Gabelstaplers war die Ursache für den Geruch bzw. die Verrauchung. Der Stapler wurde ins Freie gebracht.

Für den Brandschutzdienst begann das neue Jahr mit zahlreichen weiteren Einsätzen: Los ging es bereits um acht Minuten nach Mitternacht im Hünenweg in Schloß Neuhaus. Dort hatte eine Hecke Feuer gefangen. Vor Eintreffen wurden die Flammen von Anwohnern gelöscht.

Hecken, Büsche und Bäume brennen

Noch einmal Schloß Neuhaus: Um 0.29 Uhr ging es zum Brand eines Baumes. Auch dieser wurde von Anwohnern abgelöscht. Die Feuerwehr setzte zusätzlich die Wärmebildkamera ein.

In der Erzbergerstraße in Paderborn hatte kurz vor 1 Uhr eine Mülltonne Feuer gefangen. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Sechs Minuten später ging es in den Fürstenweg. Dort mussten Feuerwerksreste auf einer Wiese gelöscht werden.

Um 1.13 Uhr lautete der Einsatzort Mälzerstraße: Brand einer Altpapiertonne sowie um 1.23 Uhr Amelungstraße: Brand eines 1.100 Liter Müllcontainers. Bei Eintreffen der Feuerwehr war bereits eine Fensterscheibe im Erdgeschoss des Wohnhauses geplatzt. Nachdem der Brand gelöscht war, wurde die betroffene Wohnung kontrolliert. Zeitgleich brannte Auf der Lieth ein weiterer 1100 Liter Müllcontainer.

Glutnester in Mülltonnen

Weitere kleinere Einsätze gab es in der Arndtstraße (1.32 Uhr) und am Westerntor (1.57 Uhr). Hier brannten ein Mülleimer an einer Bushaltestelle sowie ein Streugutbehälter.

Die nächste Alarmierung ging um 2.40 Uhr ein. Tatort: Bekeweg. Auch hier brannten eine Hecke sowie um 2.45 Uhr am Augsburger Weg mehrere Büsche. Durch das Feuer wurden ein geparktes Auto sowie ein Geräteschuppen erheblich beschädigt.

Noch immer keine Pause für die Feuerwehr: Denn um 3.10 Uhr ging es mit Blaulicht in die Liegnitzer Str.. Dort hatten gleich zwei 1100 Liter Restmüllbehälter in einer bepflanzten Umzäunung Feuer gefangen. Der Brand hatte sich auf die Bepflanzung schon ausgebreitet und drohte auf eine Tanne überzugreifen. Eine weitere Ausbreitung konnte verhindert werden.

In allen Fällen, so berichtet die Feuerwehr, hatten Glutnester in Feuerwerksresten die Müllbehälter in Brand gesetzt.

Brandmeldeanlage alarmiert Wehr

Der letzte nächtliche Einsatz war dann um 4.56 Uhr. Durch Auslösung einer Brandmeldeanlage wurden die Wehrkräfte zum Heinz-Nixdorf-Ring gerufen. Ein durchgebrannter Trafo löste den Alarm einer Brandmeldeanlage aus. Bedingt durch den defekten Trafo löste auch eine CO2 Löschanlage aus. Ein Trupp unter Atemschutz kontrollierte den Bereich und führte Messungen durch. Weitere Maßnahmen durch die Feuerwehr waren nicht erforderlich. Die Einsatzstelle wurde an einen Techniker des Betriebes übergeben. Im Einsatz waren die Hilfeleistungslöschfahrzeuge der Wachen Süd und Nord, die Drehleiter der Wache Süd, eine Rettungswagen sowie der Einsatzführungsdienst.

Alkoholmissbrauch und Verletzungen

Zu den Brandeinsätzen kamen 21 weitere Rettungswageneinsätze. Hinzu kamen vier Notarzteinsätze. Ursache waren Alkoholmissbrauch, Unfälle im häuslichen Bereich, Verletzungen durch Feuerwerkskörper sowie internistische Notfälle.

Aus Sicht des Einsatzleiters der Paderborner Feuerwehr war es ein durchschnittliches Einsatz-Aufkommen.