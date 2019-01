Bei fünf Grad Wassertemperatur ist am Neujahrstag am Lippesee in Paderborn-Sande die Badesaison 2019 eröffnet worden. Foto: Jörn Hannemann

Paderborn (WB/itz). Bei fünf Grad Wassertemperatur ist am Neujahrstag am Lippesee in Paderborn-Sande die Badesaison 2019 eröffnet worden.

20 Unerschrockene stürzten sich vor den Augen zahlreicher Zuschauer in Badehose, Bikini oder im Pippi-Langstrumpf-Kostüm in die eisigen Fluten. »Zehn Minuten, länger hält man das nicht aus!«, meinte Andreas Seifert (44) vor dem ersten und einzigen Badegang an diesem Tag.

Eine recht optimistische Einschätzung, wie sich schnell zeigte. Die meisten Schwimmer hatten den Lippesee bereits nach nicht einmal 90 Sekunden wieder verlassen. Ideengeber der Aktion am so genannten Salitos-Beach am Café Eisklang war Steven Patzke. Der hatte zu der Gaudi-Veranstaltung eingeladen. »Jetzt bin ich richtig wach«, erklärte er gut gelaunt, nachdem er in der Nacht ordentlich gefeiert hatte.

Die DLRG sorgte für die Sicherheit der Gäste. Mit diesem frühen Start in die Badesaison dürfte der Lippesee wohl auf Platz eins der Freizeitseen in der Region liegen.