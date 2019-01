Ein großes Schild informiert die Kunden darüber, dass das Möbelhaus an der Elsener Straße am Mittwoch früher als sonst schließt. Foto: Jörn Hannemann

Paderborn (WB). Das Finke-Möbelhaus schließt an diesem Mittwoch bereits um 17 Uhr. Der Grund ist eine Betriebsversammlung.

In der Versammlung werden die Mitarbeiter voraussichtlich über Einzelheiten des Sozialplans, des Interessenausgleichs, der Abfindungsregelungen und der Transfergesellschaft informiert. Danach soll es eine Erklärung geben.

Finke-Geschäftsführer Franz-Josef Golüke hatte kurz vor Weihnachten bekanntgegeben, dass eine Einigung mit dem Betriebsrat erzielt worden sei. Sie betrifft etwa 240 Mitarbeiter.

Die Krieger Handel SE hatte Finke zum 1. November übernommen, das Möbelhaus an der Elsener Straße soll bereits am 31. März geschlossen werden – und nicht wie ursprünglich angekündigt am 30. Juni. Die Verwaltung soll bis zum Jahresende bestehen bleiben.