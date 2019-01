Paderborn (WB/dk). Der heruntergekommene Brunnen, der an die Leistung der »Trümmerfrauen« beim Wiederaufbau Paderborns nach 1945 erinnert, hat eine Zukunft. Der Chef der Firma Nüthen Restaurierungen in Bad Lippspringe bot am Mittwoch an, den Brunnen auf eigene Kosten wieder instandzusetzen.

»Ich würde das sponsern«, sagte Ulrich Nüthen dieser Zeitung. Allerdings müsse im Gegenzug das Erzbistum sicherstellen, dass der Brunnen nach der Restaurierung wieder mit Wasser versorgt wird.

Kalkablagerungen müssen beseitigt werden

Nüthen geht davon aus, dass sechs Wochen reichen werden, um den Brunnen wiederherzurichten. Im Frühjahr könne es losgehen. Kalkablagerungen und Verwitterungen müssten entfernt, die Fugen neu geschlossen werden. Außerdem sei die Steinsubstanz teilweise unzureichend.

Eltern haben den Wiederaufbau erlebt

Wenn er »das Elend« sehe, ärgere er sich, sagte der 62-Jährige und ergänzte: »Brunnen, die nicht in Betrieb sind, verkommen schnell zu Müllhalden.« Ein Brunnen sollte ein Anziehungspunkt und kein Schandfleck sein. Auch seine Mutter und seinen Vater, beide 1929 geboren, schmerze der Anblick: »Sie haben den Krieg und den Wiederaufbau erlebt.«

Seit 1984 ein Denkmal

Wie am 15. Dezember berichtet, bekommt der Brunnen mit der Inschrift »Nova ruinis reddita vita« (Neues Leben ist den Ruinen wiedergegeben) seit Jahren kein Wasser mehr, ist verblasst und dreckig. Dabei handelt es sich um ein Denkmal, das 1984 in die entsprechende Liste der Stadt eingetragen worden war. Eigentümer ist das Metropolitankapitel, das zum Betrieb des Brunnens 1954 einen Vertrag mit der Stadt Paderborn abgeschlossen hatte.

Firma mit 200 Mitarbeitern

Die Firma Nüthen mit 200 Mitarbeitern hat zum Beispiel in der Goethe-Stadt Weimar Erfahrungen mit der Instandsetzung von Brunnen gesammelt. Die Zentrale des Unternehmens befindet sich in Erfurt, weitere Standorte sind in den Metropolen Berlin und Hamburg und im kleinen Bad Lippspringe. Ulrich Nüthen wurde in Paderborn geboren; in der Domstadt gestaltete seine Firma zum Beispiel die Fassaden an der Marktkirche in Paderborn und der katholischen Pfarrkirche in Schloß Neuhaus.