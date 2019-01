Paderborn (WB). In einer Betriebsversammlung sind am Abend die Mitarbeiter der Finke-Unternehmensgruppe über die Einzelheiten des Sozialplans informiert worden. Danach wurden auch die Regelungen zu Abfindungen, zur Errichtung einer Transfergesellschaft und zu organisatorischen Anläufen erläutert.

Nach Angaben des Betriebsrates sei die rund 90-minütige Veranstaltung sehr gut besucht gewesen. Derzeit sind noch rund 240 Mitarbeiter in dem Möbelhaus beschäftigt. An der Versammlung hätten neben dem Betriebsrat und dessen Rechtsbeistand auch die komplette Finke-Geschäftsführung und die Geschäftsführung der beauftragten Transfergesellschaft teilgenommen. Danach werde auch weiterhin an der Schließung des Möbelhauses zum 31. März dieses Jahres festgehalten.

In einer Pressemitteilung schreibt der Betriebsrat, dass die Mitarbeiter zahlreiche Fragen zum Inhalt der vorgestellten Regelungen gestellt hätten und diese überwiegend positiv zur Kenntnis genommen worden seien. Über Details zu Abfindungszahlungen machte der Betriebsrat keine Angaben.

Finke-Geschäftsführer Franz-Josef Golüke hatte kurz vor Weihnachten bekanntgegeben, dass eine Einigung mit dem Betriebsrat erzielt worden sei. Sie betrifft etwa 240 Mitarbeiter. Zahlreiche Beschäftigte haben dem Unternehmen seit Bekanntgabe der Schließung des Standortes bereits den Rücken gekehrt. Sie gehen nach Informationen dieser Zeitung leer aus, was Abfindungen angeht.

Die Krieger Handel SE hatte Finke zum 1. November übernommen, das Möbelhaus an der Elsener Straße soll bereits am 31. März geschlossen werden – und nicht wie ursprünglich angekündigt am 30. Juni. Die Verwaltung soll bis zum Jahresende bestehen bleiben.