Von Ingo Schmitz

Heute Paderborn, morgen Teneriffa, zwischendurch Bielefeld, dann Dubai und Singapur. Marcus Krömer ist nicht von hier. Dennoch hat er sich aus voller Überzeugung im Stadtgebiet Paderborn niedergelassen. Der Wohnsitz ist zugleich Arbeitsstelle und Ausgangspunkt für viele Engagements in Deutschland, Europa und darüber hinaus.

Von Hamburg bis nach Mastbruch

Der 45-Jährige ist von der Metropole Hamburg über Dortmund, Stuttgart und Berlin nach Mastbruch gekommen. Doch sein Beruf verlangt auch weiterhin Flexibilität – und zwar in jeder Hinsicht. Im Jahr 2000 ist er über die Firma »Light Power« nach Paderborn gekommen. Für seine Liebe ist er hier geblieben.

Marcus Krömer gilt als Spezialist in Sachen Programmierung von Lichtpulten. Seine Arbeit findet aber meist im Dunklen statt. Foto: Manfred H. Vogel, glp.de

Schon seit seiner Schulzeit fasziniert ihn Licht. Doch seine Ausbildung war zunächst völlig handwerklich: Als Elektroinstallateur-Lehrling zog er Strippen für Klingeln, schloss Maschinen an und arbeitete auf dem Bau. Damit war 1995 Schluss: Sein erstes Musical, für das er die Beleuchtung und die Effekte programmierte, war »Les Miserables« in Duisburg. Danach ging es munter weiter mit »Die Schöne und das Biest« in Stuttgart und Disneys »Der Glöckner von Notre Dame« in Berlin.

Unterwegs mit den Ehrlich-Brothers

Seit 2002 arbeitet Marcus Krömer auf eigene Rechnung. Sein Schwerpunkt sind Musicals, Shows und TV-Produktionen. Die bekannte »Blue Man Group« in Berlin setzte er ebenso ins rechte Licht wie den »Eurovision Song Contest« in Athen und Helsinki. Doch noch viel mehr Stars setzen auf seine Kunst. Seit 2014 ist er für das Lichtdesign der Ehrlich-Brothers verantwortlich und betreut diese auf Tournee.

Doch was ist eigentlich seine Kunst? Dank seiner professionellen Programmierkünste sorgt er dafür, dass jeder Künstler zu jeder Zeit durch den gezielten Einsatz von Licht die entsprechende Wirkung beim Publikum hinterlässt.

Beispiel Ehrlich-Brothers: »Das Konzept sieht vor, dass es in der Show nie dunkel und mystisch ist. Das Publikum soll sehen können, was auf der Bühne passiert. Und das Licht muss krachen, wenn dazu Rammstein erklingt«, erklärt Krömer. Um die Technik richtig einsetzen zu können, wird er auch in einige Tricks eingeweiht. Verraten darf er die nicht.

" „»Messestände, Aktionärsversammlung, Mitgliedertreffen: Alles wird heute zum Event. Nicht immer ist das Kunst, sondern Kommerz.«“ Marcus Krömer "

Doch wie kommt man überhaupt an solche Jobs? Seinen Erfolg beschreibt er damit, dass er stets zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen sei. Doch das allein kann es nicht sein. Der Erfolg habe auch damit zu tun, dass der Bedarf enorm gewachsen sei, sagt der Familienvater. »Messestände, Aktionärsversammlung, Mitgliedertreffen: Alles wird heute zum Event. Nicht immer ist das Kunst, sondern Kommerz.«

Marcus Krömer schöpft aus einem reichen Schatz an Erfahrung. 23 Jahre ist er im Beruf, seit zehn Jahren auch im Lichtdesign. Kein Wunder, dass auch die Aida-Kreuzfahrtflotte auf sein Know-how setzt. Auf der »Aida Nova«, dem jüngsten Luxusliner, der am 19. Dezember zum ersten Mal in See gestochen ist, hat er das Licht für die Shows, die an Bord stattfinden, programmiert.

»Wegen einer Brandstiftung gab es einige Verzögerungen«, berichtet er. Das habe auch seinen Terminkalender durchein­ander gewirbelt. Denn feste Termine wie zum Beispiel der »GQ-Award« in der Komischen Oper in Berlin, moderiert von Barbara Schöneberger, hätten dennoch eingehalten werden müssen.

TV-Produktionen auf der »Aida Nova«

Ein ganz besonderes Projekt ist für ihn das Michael-Jackson-Musical, das Ende August in Berlin Premiere gefeiert hat. »Die Herausforderung dabei ist das Zusammenspiel von Lampen und Videos, das Spiel mit Licht und Schatten. Michaels Bruder Jermaine Jackson war total begeistert«, berichtet der 45-Jährige.

Genauso gut schafft es Krömer aber auch, ganze Industriehallen in stilvolle Party-Locations zu verwandeln. Die heimische Wirtschaft setzt zudem auf ihn, wenn am 14. Februar im Bielefelder Lokschuppen die »Hinterlandmesse« für Start-Up-Unternehmen stattfindet.

Im neuen Jahr geht es für ihn direkt wieder auf die »Aida Nova«, die dann im Hafen von Teneriffa liegen wird. Einige TV-Produktionen müssen auf dem Traumschiff eingerichtet werden. Und dann ist Dubai angesagt: »Auf der ›Aida Prima‹ gibt es einen Darstellerwechsel«, berichtet er. Es wird also nie langweilig, obwohl der Applaus selten dem Licht und meist den Künstlern gilt.

»Wenn man in der Kritik eines Stücks nicht erwähnt wird, hat man alles richtig gemacht«, ist Krömer bescheiden. Doch wenn die Show laufe, gehöre für ihn immer noch eine Gänsehaut dazu. Kein Wunder, wenn man Superstars zum Glänzen bringen kann.