Paderborn (WB). Nach intensiven Gesprächen mit weiteren Caterern wird die Stadt Paderborn die 17 Offenen Ganztagsgrundschulen sowie die Realschule in der Südstadt schon direkt nach Ferienende wieder mit Mittagessen versorgen können. Das teilte das Presseamt gestern mit.

Nach der plötzlichen Insolvenz des bisherigen Caterers , war zunächst nicht klar, ob und wie die Versorgung so kurzfristig wieder sichergestellt werden kann. Aufgrund des »umfangreichen organisatorischen und logistischen Abstimmungsbedarfes« müssen die Schüler der übrigen weiterführenden Schulen in der ersten Woche noch improvisieren. Von Montag, 14. Januar, an sollen dann aber wieder alle weiterführenden Schulen beliefert werden. Betroffen von der Insolvenz waren 28 Schulen mit etwa 2700 Essen.

Schuldezernent Wolfgang Walter: »Wir haben mit Hochdruck an der jetzigen Interimslösung gearbeitet, um in möglichst vielen Schulen die Essenversorgung sicherzustellen. Wir bitten um Verständnis, dass angesichts der großen Zahl der betroffenen Schulen noch nicht überall zum Schulbeginn im neuen Jahr das Essen geliefert werden kann.«

Nicht betroffen von der jetzigen Neubeauftragung sind die Gesamtschulen Friedrich Spee und Heinz Nixdorf, die nach den Weihnachtsferien ab 7. Januar wie gewohnt weiterbeliefert werden.

Für die von der Caterer-Insolvenz betroffenen Schulen wird das Schulverwaltungsamt die Schulverpflegung ab dem kommenden Schuljahr 2019/2020 neu ausschreiben. Nicht betroffen von der Neuausschreibung sind die Gesamtschulen Friedrich Spee und Heinz Nixdorf.

Die erst in diesem Jahr beauftragte Catering-Firma hatte, wie mehrfach berichtet, zum 20. Dezember die Essenslieferung an die Paderborner Schulen eingestellt. Die Firma KSB Menü hatte einen Eigenantrag auf Insolvenz gestellt und sah sich nach Rücksprache mit dem zuständigen Insolvenzverwalter nicht mehr in der Lage, die Schulen weiterhin mit Essen zu beliefern.

Vorwürfe des Caterers, dass die Vorgehensweise der Stadt Paderborn dazu geführt habe, dass sie Insolvenz anmelden musste, hatte die Stadt entschieden zurückgewiesen.