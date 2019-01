Von Dietmar Kemper

Paderborn (WB). Die Lust am Leben ist noch da, die an der Arbeit nicht mehr. Bevor Molly gar nicht mehr als Therapeutin auf vier Hufen wirken kann, schickt der Verein Sattelfest das Isländerpony jetzt in den Ruhestand – nach 15 für kleine und große Patienten hilfreichen Jahren.