Von Ingo Schmitz

Ein Mann liegt auf der Straße, Passanten stehen um ihn herum und kümmern sich um ihn. Sein Rad liegt daneben. Ein Martinshorn ertönt und aus der Ferne ist schon das flackernde Blaulicht des Notarztwagens zu sehen, der sich flott der Unfallstelle an der Benhauser Straße nähert. So geschehen gestern Mittag.

Nach Angaben der Polizei war ein 63-Jähriger Mann mit seinem Fahrrad auf dem Radweg aus Richtung Dörenpark kommend in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe der Einfahrt zur Klingenderstraße befindet sich die 55-jährige Fahrerin eines Fiat Ducato. Als sie nach Angaben der Polizei auf die Benhauser Straße einbiegen will, stößt sie mit dem Radfahrer zusammen. Dieser stürzt und verletzt sich laut Polizei leicht.

Solche Kollisionen gelten leider als Klassiker

Solche Kollisionen gelten leider als Klassiker vor allem im Stadtverkehr Paderborn: Viele Unfälle zwischen Auto- und Radfahrern ereignen sich an Einmündungen von Straßen – gern auch in Kombination mit Rad- und Gehwegen.

Im Masterplan für die Gestaltung nachhaltiger und emissionsfreier Mobilität in der Stadt Paderborn ist im Schlussbericht Juli 2018 die Erhöhung der Verkehrssicherheit festgelegt worden. Polizei und Stadt wollen gemeinsam sich dafür einsetzen, dass es weniger Unfälle gibt. Insbesondere auch der Bereich der Schulwegunfälle gehört mit zu dem Themenkomplex dazu.

Verunglücktenhäufigkeitszahl bei Radfahrern liegt auf sehr hohem Niveau

Hintergrund für die geplanten Maßnahmen ist die Tatsache, dass die Verunglücktenhäufigkeitszahl gerade bei Radfahrern im Kreis Paderborn auf sehr hohem Niveau liegt.

»Die Kreispolizeibehörde Paderborn belegt derzeit einen ungünstigen Rang 41 von 47 Kreispolizeibehörden in NRW«, heißt es auch von Seiten der Stadtverwaltung. Die Gruppe der verunglückten Radfahrer ist nach den Autofahrern die größte.

2018 wurden insgesamt drei Radfahrer im Kreisgebiet getötet

In 2018 sind insgesamt drei Radfahrer auf den Straßen im Kreisgebiet getötet worden. In den drei Vorjahren lag die Anzahl jeweils bei null. Ebenso erhöhte sich die Anzahl der schwerverletzten Radfahrenden.

Die Zahl der meldepflichtigen Verkehrsunfälle stieg im Zeitraum Januar bis September von 324 im Jahr 2017 auf 354 im Jahr 2018. Auch bei den Leichtverletzten gab es in diesem Zeitraum Steigerungen: von 236 im Jahr 2017 auf 255 in 2018.

Interessant ist auch diese statistische Erhebung: Während zuletzt 88 Unfälle mit Radfahrerbeteiligung von diesen auch verursacht wurden, so waren sie in 151 Fällen die Opfer. Hinzu kommen 124 Alleinunfälle.

Eine wachsende Bedeutung bekommen auch die so genannten Pedelecs. In 85 Fällen waren Radfahrer an Unfällen beteiligt, die mit einem Elektrofahrrad unterwegs waren. Die Polizei plant daher, in diesem Jahr besondere Angebote zur Aufklärung der Radfahrer sowie Unfallprävention durchzuführen.