In »Sektlaune« singt Mezzosopranistin Anna Werle ihr Bekenntnis »Ich lade gern mir Gäste ein« aus der Johann-Strauss-Operette »Die Fledermaus«. Später tritt sie in Fantasie-Uniform und in royalem Outfit einer Queen vor das entzückte Publikum. Foto: Manfred Stienecke

Von Manfred Stienecke

Paderborn (WB). Schöner kann man sich kaum auf 2019 einstimmen lassen: Mit einem erlesenen Programm geleitete die Nordwestdeutsche Philharmonie am Mittwoch in der ausverkauften Paderhalle ins neue Jahr hinein.

Um die große Zahl der erwartungsvollen Musikfreunde unterbringen zu können, hat das Pader-hallen-Team eigens Zusatztribünen aufgebaut, und Bürgermeister Michael Dreier lässt es sich nicht nehmen, das Publikum gebührend zu begrüßen und ihm seine guten Wünsche für das angebrochene Jahr anzubieten. Dirigent David Marlow knüpft an die freundlichen Willkommengrüße des Stadtoberhaupts an: »Für uns ist das hier in der Paderhalle ein Heimspiel, kein Gastspiel!«

Im Mittelpunkt des Neujahrskonzerts stehen »runde« Geburtstage

Im Mittelpunkt des beschwingten Neujahrskonzerts stehen »runde« Geburtstage. Da trifft es sich gut, dass mit den beiden Operettenkomponisten Franz von Suppé und Jacques Offenbach gleich zwei der niveauvollen Unterhaltung verpflichtete Tonschöpfer vor 200 Jahren geboren wurden. Vor allem Offenbach liefert dem rund 50-köpfigen Orchester der NWD das Material für einen Großteil des abwechslungsreichen Konzertprogramms.

Bei dem humorvoll aufgepeppten Chanson »Ach, wie ich das Militär liebe!« aus der Operette »Die Großherzogin von Gerolstein« bekommt das Orchester Unterstützung von der Mezzosopranistin Anna Werle, der die Ausstatter für diese Nummer ein hübsches Uniformjäckchen und einen Soldatenhut spendiert haben. Der »Empire-Song« des Briten Arthur Sullivan klingt in ihrer Version – spöttisch als Winke-Queen mit Hut, Schoßhündchen und Likör im Handtäschchen vorgetragen – wie das Klagelied einer der royalen Repräsentationspflichten überdrüssigen Monarchin.

Beachtliches komödiantisches Talent

Dass sie über beachtliches komödiantisches Talent verfügt, stellt Anna Werle nicht nur in dem in Sektlaune geäußerten Bekenntnis »Ich lade gern mir Gäste ein« aus der Johann-Strauss-Operette »Die Fledermaus« unter Beweis. Was ihr strahlender Sopran sonst noch zu bieten hat, bekommen die Besucher im Walzerlied aus der Komischen Oper »Tom Jones« von Edward German zu hören. Die geschmeidig präsentierten Koloraturen und das unangestrengte Vibrato ihrer Stimme versetzen das Publikum regelrecht in Verzückung. Und mit dem Song »Don’t Cry For Me Argentina« aus dem Webber-Musical »Evita« kennt die Begeisterung dann keine Grenzen mehr.

Erfrischende Moderation des Konzertabends

Die NWD begleitet die Solistin so dezent, dass man sich als Besucher fragt, warum Anna Werle im Webber-Song mit einem Mikro ausgestattet wird. Nötig wäre das sicher nicht gewesen. David Marlow leitet das Orchester umsichtig und prägnant, ohne auf große Gesten Wert zu legen. Zusätzliche Sympathien beim Publikum verschafft er sich durch seine erfrischende Moderation des Konzertabends, mit der der in Deutschland aufgewachsene Brite auch seine Distanz zum bevorstehenden Brexit und seine Verwunderung über die Zähigkeit der britischen Königin zum Ausdruck bringt. »Ehe Prinz Charles die Queen beerbt, wird Oliver Kahn Präsident des FC Bayern.«